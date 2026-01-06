Külföld :: 2026. január 6. 11:23 ::

Továbbra sincs áram 26 900 berlini háztartásban és 1220 ipari létesítményben a szélsőbalos terroristák miatt

Kedden reggel továbbra is mintegy 26 900 háztartásban és 1220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén.





The cause is a fire at two high-voltage pylons. Police are openly calling it sabotage.



Berlin authorities and the grid operator say the damage is extremely serious.… 🚨Massive blackout in Berlin! Tens of thousands of people have been without electricity for a second day alreadyThe cause is a fire at two high-voltage pylons. Police are openly calling it sabotage.Berlin authorities and the grid operator say the damage is extremely serious.… pic.twitter.com/oifGTAU8LT January 4, 2026

A rendőrség tájékoztatása szerint az áramszünetet az idézte elő, hogy feltehetően szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a Berlintől délre lévő Teltow-csatornánál. A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram. A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását.



Up to 45k buildings out of lights, anarchist group named "vulkan" claims responsibility supposedly to raise attention to industrial pollution or something.

It's obvious russia is behind this. Berlin in blackout.Up to 45k buildings out of lights, anarchist group named "vulkan" claims responsibility supposedly to raise attention to industrial pollution or something.It's obvious russia is behind this. pic.twitter.com/yAp6VRCdbu January 4, 2026

A támadás ügyében a berlini ügyészség indított vizsgálatot, elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett.

A német iparvállalatok szövetsége (BDI) az eset kapcsán a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények fokozottabb védelmét szorgalmazta.

Az energiaellátás, a logisztika és a kommunikáció terén már hosszú ideje tapasztalni hibrid fenyegetéseket és célzott támadásokat, amelyek gazdaságunk gerincét érintik - mondta kedden Holger Lösch, a BDI helyettes vezetője, aki szerint a politikusok nem érzik, hogy milyen sürgős szükség lenne megfelelő választ adni ezekre az egyre erősödő fenyegetésekre.

Olyan biztonsági rendszerre lenne szükség, amely az állam és a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények üzemeltetőinek stabil partnerségén alapul, és amelyben integráltan követik figyelemmel a digitális és a fizikai kockázati tényezőket. Továbbá a hibrid támadások egyre gyakoribbá válása miatt Lösch szerint felül kellene vizsgálni a transzparenciával kapcsolatos kötelezettségeket is.

A transzparencia nem vezethet oda, hogy támadási felületek nyíljanak, és a sebezhető pontok láthatóvá váljanak a potenciális támadók számára. Nem szabad engedni, hogy a biztonság szempontjából fontos adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, és rossz kezekbe kerüljenek - mondta a BDI szakembere.

(MTI)