Az ENSZ főtitkára figyelmeztette Izraelt, hogy a Nemzetközi Bírósághoz fordulhat az UNRWA ügyében

António Guterres ENSZ-főtitkár levélben figyelmeztette Izraelt, hogy a hágai székhelyű Nemzetközi Bírósághoz (ICJ) fordulhat, ha nem vonja vissza az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezetének (UNRWA) tevékenységét korlátozó törvényeket, és nem szolgáltatja vissza minden ingó és ingatlan vagyonát.

A Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőnek címzett január 8-i levélben - amelyről a Reuters hírügynökség kedden számolt be - Guterres hangsúlyozta, hogy az ENSZ nem maradhat közömbös "Izrael azon intézkedéseivel szemben, amelyek ellentétesek nemzetközi jogi kötelezettségeivel". "Haladéktalanul vissza kell vonni ezeket" - tette hozzá.

Izrael 2024 októberében fogadott el törvényt arról, hogy betiltják az UNRWA tevékenységét a zsidó állam területén, és megtiltják izraeli tisztségviselőknek, hogy kapcsolatuk legyen a szervezettel. Decemberben a vonatkozó jogszabályt módosították azzal, hogy az UNRWA létesítményei nem kaphatnak sem áram-, sem ivóvízszolgáltatást, és lefoglalták a szervezet kelet-jeruzsálemi irodáit is.

Dani Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a levélre reagálva kedden kijelentette: "nem izgatnak minket a főtitkár fenyegetései". "Ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy az UNRWA személyzete nyilvánvalóan kapcsolatba került a terrorizmussal, a főtitkár inkább Izraelt fenyegeti. Ez nem a nemzetközi jog védelme, hanem egy olyan szervezeté, amely összefonódik a terrorizmussal" - fűzte hozzá.

Az ENSZ legfőbb jogi testülete októberben ismertette tanácsadói véleményét, amely szerint Izrael köteles gondoskodni arról, hogy a Gázai övezeti civil lakosság alapvető szükségleteit kielégítsék. Az ICJ hozzátette, hogy Izraelnek támogatnia kell a UNRWA segélyezési tevékenységét a Gázai övezetben. Noha a hágai bíróság tanácsadói véleményei jogilag nem kötelező érvényűek, mivel a testületnek nincs végrehajtói hatásköre, mégis politikai súllyal bírnak.

(MTI)