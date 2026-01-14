Külföld, Háború :: 2026. január 14. 20:55 ::

Az amerikai különmegbízott bejelentette a gázai béketerv második fázisának kezdetét

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott bejelentette szerdán, hogy a Gázai övezetet irányítani hivatott palesztin technokrata kormány megalakulásával elkezdődött a gázai béketerv második fázisa.

Az MTI híre így folytatódik:

A második fázis egyebek között tartalmazza a Hamász palesztin szélsőséges szervezet lefegyverzését, valamint egy átmeneti palesztin kormány munkájának és az övezet újjáépítésének a kezdetét - húzta alá.

Nos, meg lehet keresni, hol szerepel Witkoff szövegében a "palesztin szélsőséges szervezet", vagy a hírhamisító talmudista iroda által ugyanolyan előszeretettel használt terrorszervezet kifejezés...

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

"Az Egyesült Államok elvárja, hogy a Hamász maradéktalanul teljesítse kötelezettségeit, beleértve az utolsó halott túsza haladéktalan visszaszolgáltatását. Ennek nem teljesítése komoly következményeket vonna maga után" - írta Witkoff az X-en.

Nemsokkal korábban tették közzé Kairóban a palesztin frakciók tanácskozása végeztével az átmeneti palesztin kormány névsorát. A testületnek kell "haladéktalanul átvennie a Gázai övezetben minden feladatot és kötelezettséget, irányítani a mindennapi életet és az alapellátást" - közölték a résztvevők, amit az al-Kahira News hírtelevízió idézett.



Fotók: X

Közös közleményben a Hamász, az Iszlám Dzsihád és más palesztin mozgalmak kijelentették, hogy támogatják egy ilyen összetételű bizottság megalakulását és munkájának haladéktalan elkezdését. A rámalláhi székhelyű Palesztin Nemzeti Hatóság szintén közleményben fejezte ki támogatását a testület iránt, ami "tükrözi a Mahmúd Abbász elnök vezette Fatah (mozgalom) álláspontját".

A palesztin sajtó szerint az átmeneti kormány 14 tagú - egy nő van közöttük -, és Ali Saath vezeti, aki ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben. Jelentések szerint a kabinet egyik tagja sem kötődik a Hamászhoz a béketervnek megfelelően.

Saath korábban a Ciszjordánia egy részét igazgató Palesztin Hatóság kormányának tagja volt. Izrael mindeddig tiltakozott az ellen, hogy a Palesztin Hatóság szerephez jusson a Gázai övezet irányításában.

Noha a második fázis tartalmazza a Hamász lefegyverzését, a szervezet ezt mindeddig elutasította. Pedig a béketerv szerint amnesztiát ígértek a Hamász azon tagjainak, akik elkötelezik magukat fegyverük beszolgáltatása és az Izraellel való békés együttélés mellett.

Szintén részét képezi az elképzeléseknek egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozása, amelynek feladata a rendfenntartás lenne a Gázai övezetben. Ennek pontos összetétele azonban még nyitott.

Ezenfelül Donald Trump amerikai elnök irányítása mellett egy nemzetközi béketanács működne, felügyelve az ideiglenes palesztin kormány és a nemzetközi stabilizációs erő tevékenységét. Utóbbi venné át azon területek ellenőrzését is, ahonnan az izraeli hadsereg alakulatait fokozatosan kivonják.

(MTI nyomán)