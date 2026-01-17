Külföld :: 2026. január 17. 13:42 ::

Az EU az iráni légtér elkerülését tanácsolta a légitársaságoknak

Az iráni légtér elkerülésére intette a légitársaságokat az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA), egy esetleges amerikai katonai akcióra hivatkozva.

Az uniós ügynökség péntek éjjel kiadott közleménye szerint az iráni légvédelem növelte a készültséget, így fennáll az ország légterén áthaladó repülőgépek téves azonosításának veszélye.

"A nagy hatótávolságú fegyverek és a légvédelmi rendszerek jelenléte és kockázata, az állam kiszámíthatatlan reakcióival együtt komoly veszélyt jelenthet a polgári légi forgalomra az összes repülési magasságban" - olvasható a közleményben.

(MTI)