Az iráni légtér elkerülésére intette a légitársaságokat az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA), egy esetleges amerikai katonai akcióra hivatkozva.
Az uniós ügynökség péntek éjjel kiadott közleménye szerint az iráni légvédelem növelte a készültséget, így fennáll az ország légterén áthaladó repülőgépek téves azonosításának veszélye.
"A nagy hatótávolságú fegyverek és a légvédelmi rendszerek jelenléte és kockázata, az állam kiszámíthatatlan reakcióival együtt komoly veszélyt jelenthet a polgári légi forgalomra az összes repülési magasságban" - olvasható a közleményben.
(MTI)