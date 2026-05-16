A pénteken késő este megjelent Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök három személyügyi döntése jelent meg. Az első miniszterelnöki rendelet szerint miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki a kormányfő Orbán Anitát, valamint szintén egy kormányfői határozattal szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnök lett Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ezt már korábban bejelentette a miniszterelnök - írja a 24.
A közlönyben továbbá megjelent egy államfői határozat, mely szerint Magyar Péter javaslatára felmentik az eddigi közigazgatási államtitkárokat. A tizenhárom menesztett vezető a távozó kormány alatt szolgált.
Név szerint:
- dr. Andréka Tamás,
- dr. Borsos-Papp Natália,
- dr. Felkai László,
- dr. Gyarmati Eszter,
- dr. Horvát Szilárd,
- dr. Janó Márk Ádám,
- dr. Juhász Tünde,
- dr. Pátkai Nándor,
- dr. Pilz Tamás,
- dr. Rédey Krisztina,
- dr. Túri Anikó,
- dr. Ujsághy György és
- dr. Vidoven Árpád.