Anyaország :: 2026. május 16. 11:01 ::

Tizenhárom államtitkárnak kötöttek útilaput a talpára

A pénteken késő este megjelent Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök három személyügyi döntése jelent meg. Az első miniszterelnöki rendelet szerint miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki a kormányfő Orbán Anitát, valamint szintén egy kormányfői határozattal szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnök lett Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ezt már korábban bejelentette a miniszterelnök - írja a 24.

A közlönyben továbbá megjelent egy államfői határozat, mely szerint Magyar Péter javaslatára felmentik az eddigi közigazgatási államtitkárokat. A tizenhárom menesztett vezető a távozó kormány alatt szolgált.

Név szerint: