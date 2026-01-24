Külföld :: 2026. január 24. 10:18 ::

Meghosszabbították a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét

Február 20-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerb közmédia.

Az engedélyt azonban szigorú feltételekhez kötötték. A tranzakciók nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert, nem történhetnek más, szankciókkal sújtott szervezetek javára, és nem kapcsolódhatnak olyan tevékenységekhez, amelyek amerikai szankciók hatálya alá esnek.

A vállalat ideiglenes működési engedélye éjfélkor járt le. A NIS hétfőn új hosszabbítási kérelmet nyújtott be, azt követően, hogy az OFAC-nak elküldték az orosz Gazpromnyefty és a Mol közötti előzetes adásvételi megállapodást. Ez volt az engedély meghosszabbításának az egyik feltétele.

Az OFAC októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt az Adria-kőolajvezetéken (JANAF), Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - az ország egyetlen kőolaj-finomítójában - leállt a termelés.

December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára. Ennek értelmében indították újra a kőolaj-finomítói feldolgozást, a nyersolaj importját, valamint egyes pénzügyi tranzakciókat. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

A kőolajszállítás január 13-án indult meg mintegy száz nap kihagyás után a JANAF-on keresztül.

A Mol-csoport január 19-én írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot a Gazpromnyefttyel a NIS-ben fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)