2026. január 29. 17:36

A francia Nemzetgyűlés egyértelműsítette, hogy nem létezik "házastársi kötelesség"

A francia Nemzetgyűlés csütörtökre virradóra egyhangú szavazással ratifikálta a házastársi kötelesség eltörlését: az elfogadott törvény egyértelművé teszi, hogy a házasságon belül nincs szexuális kapcsolatokra vonatkozó kötelezettség, megszüntetve ezzel egy kétértelműséget a polgári törvénykönyvben.

A javaslatot még a Szenátusnak, a francia parlament felsőházának is meg kell vitatnia. A beterjesztők, a Zöld-párti Marie-Charlotte Garin és a jobbközép Horizontokhoz tartozó Paul Christophe azt reméli, hogy a törvény még a nyár előtt hatályba léphet.

A francia polgári törvénykönyv szerint négy kötelesség fakad a házasságból: a hűség, a segítségnyújtás, a támogatás és az életközösség. A szexuális kapcsolatra azonban nem ír elő kötelezettséget. Egy régi ítélkezési gyakorlat azonban az életközösséget gyakran "ágyközösséggel" azonosította, ezzel fenntartva az állítólagos "házastársi kötelesség" gondolatát.

Ezen gyakorlat alapján 2019-ben egy férfi azzal az indokkal vált el a feleségétől, hogy az több éven át nem volt hajlandó szexuális kapcsolatot létesíteni vele. A nő fellebbezett a Semmitőszékhez, amely elutasította a keresetét, majd az ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságához került, amely 2025 januárjában elítélte Franciaországot ebben a kérdésben.

"Azáltal, hogy a törvénykezésünkben fenntartottuk ezt a kötelezettséget, kollektíven jóváhagytunk egy dominanciára épülő rendszert, egy olyan rendszert, amelyben a férj kizsákmányolja feleségét" - mondta a parlamenti vitában Marie-Charlotte Garin. "Meg kell változtatnunk a törvényt, hogy ez a fogalom soha többé ne létezhessen sem a jogban, sem a mentalitásban", és "a házasság nem lehet egy olyan buborék, ahol a szexuális kapcsolatokhoz való beleegyezés megszerzett, végleges és élethosszig tartó" - tette hozzá.

A törvénytervezet a polgári törvénykönyvben tisztázza, hogy az életközösség nem kötelezi a házastársakat szexuális kapcsolat fenntartására. Hozzáteszi azt is, hogy a szexuális kapcsolat hiánya vagy megtagadása nem alapozhatja meg a válóokot, noha ezt az érvet még mindig felhozzák időnként a házasfelek a válási procedúrák során.

Paul Christophe emlékeztetett arra is, hogy tanulmányok bizonyítják, hogy Franciaországban jelenleg négy férfiból egy normálisnak tartja, ha egy nő kötelességből, nem pedig vágyból létesít szexuális kapcsolatot. "Kötelességünk emlékeztetni őket arra, hogy tévednek" - mondta a képviselő.

A cél, hogy a "a házasulandókban jobban tudatosítsuk a szexuális erőszak problémáját az esküvő alkalmakor". A beterjesztők szerint a polgári esküvőn az anyakönyvvezető által felolvasott főbb jogok megemlítése megfelelő pillanatot jelent ehhez a pedagógiai munkához.

Baloldali képviselők sikertelenül próbálták eltávolítani a hűség említését a házasságból eredő kötelezettségeket felsoroló cikkből, azzal érvelve, hogy ez a fogalom is értelmezhető a házastársak közötti szexualitás kötelezettségének.

(MTI)