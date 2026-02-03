Külföld, Háború :: 2026. február 3. 16:43 ::

Oroszország javára kémkedni szándékozó férfit ítéltek el Lengyelországban

Három és fél évi szabadságvesztésre ítélt a kelet-lengyelországi Zamosc városának kerületi bírósága egy helyi lakost, aki Oroszország javára szándékozott kémkedni - közölte Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője az X-en kedden. Az ítélet nem jogerős.

A kémkedési szándékon kívül a vádlottat illegális fegyverbirtoklás miatt is elmarasztalták.

A bíróság megerősítette az ügyészségi vádakat, amelyek szerint az 50 éves Pawel K. 2022 végén és 2023 elején kapcsolatot próbált felvenni az orosz hírszerzéssel. A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) megállapításai szerint a férfi a többi között a kelet-lengyelországi Rzeszów-Jasionka repülőtérről akart információkat továbbítani, ami "elősegíthette volna egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elleni merénylet megtervezését" - áll a szóvivő bejegyzésében.

Pawel K. arra is "készséget nyilvánított", hogy a korábbi orosz Wagner csoporthoz, valamint az orosz fegyveres erők főparancsnoksága hírszerzési főigazgatóságának katonai alakulatához csatlakozzék - közölte Jacek Dobrzynski. A tavaly májusban ismertetett vádirat szerint Pawel K. ez ügyben kapcsolatba lépett az ukrajnai háborúban harcoló orosz állampolgárokkal.

Az elítélt ellen az ukrán fél kezdeményezésére indítottak nyomozást, a neki felrótt bűncselekményért nyolc évig terjedő szabadságvesztés volt kiszabható.

A varsói nemzetvédelmi tárca kedden egy másik kémkedési esetről is beszámolt annak kapcsán, hogy aznap reggel a székházában az egyik civil dolgozót őrizetbe vették külföldi hírszerzéssel folytatott együttműködés gyanújával. A férfi sok éven át dolgozott a minisztériumnál - írták. A gyanúsítottat kihallgatásra vitték.

(MTI)