Külföld :: 2026. június 13. 06:54 ::

Az utolsó mentőakció után még öt napig lehetett életben Timmy, a német partoknál többször zátonyra futó bálna

Az Északi-tengerhez szállítása után nagyjából öt napig lehetett még életben Timmy, a német partoknál március elején megfeneklett bálna, amelyet nagy erőkkel próbáltak meg visszajuttatni eredeti élőhelyére, az Atlanti-óceánba - közölték a német hatóságok pénteken.

A hosszúszárnyú bálna a Balti-tenger partjainál, a Wismar-öböl sekély vízében rekedt meg még márciusban. Az egyre gyengülő állatot többszöri látványos próbálkozással sem sikerült kiterelni a nyílt vizekre, végül a Mecklenburg-Előpomeránia tartományi hatóságok engedélyezték, hogy egy magánkezdeményezésű műveletben egy uszályhajóval az Északi-tengerhez szállítsák és ott szabadon engedjék.

Németországban heves vita zajlott arról, hogy a bálnának valószínűleg komoly szenvedést okozó nagyszabású mentőakció helyett nem lenne-e humánusabb hagyni a legyengült és beteg állatot, hogy békében elpusztuljon.

A bálna tetemét végül május közepén találták meg a dán partok közelében, Anholt-szigetnél. A hátúszójára erősített nyomkövető adatai alapján Timmy május 6-án vagy 7-én pusztulhatott el - mondta el sajtótájékoztatóján Till Backhaus, Mecklenburg-Előpomeránia tartomány környezetvédelmi minisztere. Az állat nagyjából 215 kilométert úszott az öt nap alatt, és pont az Atlanti-óceánnal ellentétes irányba, vissza a Balti-tenger felé haladt. Az adatok szerint öt nap után a bálna már csak sodródott.

A miniszter elmondta, hogy a dániai szigeten végzett boncolás eredményére - a halál okára - még várni kell, de annyi bizonyos, hogy nem találtak olyan külsérelmi nyomot vagy lenyelt tárgyat, amely az állat pusztulását okozta volna. Továbbá még az is bebizonyosodott, hogy az eredetileg feltételezettel szemben Timmy nőstény bálna volt.

A 12 méter hosszú tengeri emlős teteméből bioüzemanyagot gyártanak Dániában, néhány csontja azonban a koppenhágai természetvédelmi múzeumba kerül.

(MTI)