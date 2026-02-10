Külföld :: 2026. február 10. 19:40 ::

Lecsaptak a német hatóságok a Hitler-kulcstartó-bűnözőkre

A német hatóságok házkutatást tartottak tizenegy németországi és svájci ingatlanban, ahol a feltételezések szerint egy nemzetiszocialista relikviákat árusító hálózat működtet boltokat - közölte kedden a göttingeni ügyészség.

A tizenegy ingatlanban tartott, múlt csütörtöki házkutatások során a rendőrök több ezer CD-t és bakelitlemezt, horogkereszttel, birodalmi sassal és Hitler-ábrázolással díszített kulcstartókat, ruházati cikkeket és matricákat, továbbá boxereket és robbanószereket is lefoglaltak. A lefoglalt tárgyak között betiltott szélsőjobboldali csoportok logóival ellátott áruk is voltak.

Die Ermittler stellten tausende Tonträger, unzählige Szeneartikel wie Hitler-Figuren und Hakenkreuz-Merchandise, Dopingpräparate, Schlagringe, eine Schreckschusspistole sowie Sprengkörper sicher. pic.twitter.com/N1pIvWC6aW February 10, 2026

A razziák után a hatóságok egy 43 éves fővádlott és öt tettestársa ellen indítottak vizsgálatot tiltott fegyverviselés miatt, továbbá illegális doppinganyagok és vényköteles gyógyszerek kereskedelme miatt is eljárás indult ellenük.

A fővádlott egy szélsőjobboldali zenei körökben indított vizsgálat során keltette fel az észak-németországi Oldenburg hatóságainak figyelmét.

A razziák helyszínei öt német tartományban - Alsó-Szászországban, Türingiában, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Előpomerániában, Szász-Anhaltban - és Svájcban voltak. A hatóságok Türingiában a szélsőjobboldali körökhöz köthető találkozóhelyet is feltérképeztek.

A lefoglalt jelképek használata vagy terjesztése Németországban bűncselekménynek minősül, pénzbírsággal vagy legfeljebb három év börtönnel is büntethető.

(MTI nyomán)