Ausztrália átlátható eljárást és felelősségre vonást követel Izraeltől annak a légitámadásnak az ügyében, amelyet az izraeli légierő egy segélykonvoj ellen hajtott végre két évvel ezelőtt a Gázai övezetben, és amely hét ember halálát okozta, köztük egy ausztrál segélymunkásét - jelentette be szerdán az ausztrál miniszterelnök az izraeli államfő ausztráliai látogatása alkalmából.
Anthony Albanese elmondta, hogy a követelést a nap folyamán személyesen ismertette a hétfő óta hivatalos látogatáson Ausztráliában tartózkodó Jichák Hercoggal.
Az izraeli hadsereg a Gázai övezeti háborúban, 2024. április 1-jén drónokkal támadta a World Central Kitchen (WCK) nemzetközi segélyszervezet egyik autókonvoját, és ebben a WCK négy dolgozója, köztük az ausztrál Zomi Frankcom és a biztonságukra vigyázó három fős, britekből álló biztonsági személyzet is életét vesztette.
Egy négy hónappal később lefolytatott ausztrál vizsgálat megállapítása szerint a segélykonvoj elleni légitámadást az izraeli hadsereg hadműveleti hibái okozták.
Az ausztrál kormányfő korábban "tragikus és felháborító" esetnek nevezte a támadást, az izraeli államfő látogatásával kapcsolatban pedig a canberrai parlament egyik ülésén kijelentette: az lehetőséget teremt arra, hogy "tiszteletteljes párbeszéd keretében, a nemzeti érdeket szem előtt tartva vethesse fel Ausztrália azon elvárását, miszerint a légicsapások ügyében elrendelt izraeli vizsgálat legyen átlátható". Ausztrália továbbra is "maradéktalan, tehát megfelelő büntetőjogi felelősségre vonást vár el Izraeltől az incidenssel kapcsolatban" - tette hozzá.
