Az ausztrál miniszterelnök az izraeli államfő látogatása során követelt felelősségre vonást egy segélymunkás gázai meggyilkolásáért

Ausztrália átlátható eljárást és felelősségre vonást követel Izraeltől annak a légitámadásnak az ügyében, amelyet az izraeli légierő egy segélykonvoj ellen hajtott végre két évvel ezelőtt a Gázai övezetben, és amely hét ember halálát okozta, köztük egy ausztrál segélymunkásét - jelentette be szerdán az ausztrál miniszterelnök az izraeli államfő ausztráliai látogatása alkalmából.





Joint Readout of Bilateral Between President Herzog and Prime Minister Albanese:



On Wednesday, February 11, 2026, President Isaac Herzog met with Prime Minister Anthony Albanese of Australia at the Australian Parliament in Canberra during the President’s… OFFICIAL RECORDJoint Readout of Bilateral Between President Herzog and Prime Minister Albanese:On Wednesday, February 11, 2026, President Isaac Herzog met with Prime Minister Anthony Albanese of Australia at the Australian Parliament in Canberra during the President’s… pic.twitter.com/x5hzQKoQY2 February 11, 2026

Anthony Albanese elmondta, hogy a követelést a nap folyamán személyesen ismertette a hétfő óta hivatalos látogatáson Ausztráliában tartózkodó Jichák Hercoggal.

Az izraeli hadsereg a Gázai övezeti háborúban, 2024. április 1-jén drónokkal támadta a World Central Kitchen (WCK) nemzetközi segélyszervezet egyik autókonvoját, és ebben a WCK négy dolgozója, köztük az ausztrál Zomi Frankcom és a biztonságukra vigyázó három fős, britekből álló biztonsági személyzet is életét vesztette.



Lalzawmi "Zomi" Frankcom was killed (43)

in a Gaza airstrike on 1 April 2024. Anthony Albanese said he raised the issue of Frankcom and other concerns to Isaac Herzog this morning. He said Herzog promised to come back to the government on the issues raised.Lalzawmi "Zomi" Frankcom was killed (43)in a Gaza airstrike on 1 April 2024. pic.twitter.com/r3599eqfE2 February 11, 2026

Egy négy hónappal később lefolytatott ausztrál vizsgálat megállapítása szerint a segélykonvoj elleni légitámadást az izraeli hadsereg hadműveleti hibái okozták.

Az ausztrál kormányfő korábban "tragikus és felháborító" esetnek nevezte a támadást, az izraeli államfő látogatásával kapcsolatban pedig a canberrai parlament egyik ülésén kijelentette: az lehetőséget teremt arra, hogy "tiszteletteljes párbeszéd keretében, a nemzeti érdeket szem előtt tartva vethesse fel Ausztrália azon elvárását, miszerint a légicsapások ügyében elrendelt izraeli vizsgálat legyen átlátható". Ausztrália továbbra is "maradéktalan, tehát megfelelő büntetőjogi felelősségre vonást vár el Izraeltől az incidenssel kapcsolatban" - tette hozzá.

(MTI)