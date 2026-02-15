Külföld :: 2026. február 15. 13:44 ::

Beengedték az EU fegyverkezési programjába Kanadát

Kanada csatlakozott az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű védelmi hitelprogramjához – jelentette be David McGuinty kanadai védelmi miniszter. Ezzel Kanada vált az egyetlen Európán kívüli országgá, amely részt vesz a kezdeményezésben – írja a Portfolio.

A SAFE program kedvezményes kamatozású hiteleket biztosít a partnerországok számára katonai eszközök és fegyverek közös beszerzésére.

A megállapodás értelmében a kanadai vállalatok is indulhatnak a közös beszerzési pályázatokon, ezáltal közvetlen hozzáférést nyernek az európai védelmi piachoz.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Carney kanadai miniszterelnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a 20. EU-Kanada csúcstalálkozón Brüsszelben 2025 júniusában (fotó: Olivier Matthys/EPA)

A csatlakozás hivatalos bejelentésére kevesebb mint egy évvel azután került sor, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök 2025 júniusában Brüsszelben stratégiai védelmi és biztonsági partnerségi megállapodást írt alá az Európai Unióval.

Az EU idén márciusban hirdette meg a SAFE programot a kontinens védelmi képességeinek megerősítése érdekében, válaszul az orosz–ukrán háborúra. Az Európai Unió Tanácsa szerdán hozta nyilvánosságra a program keretében nyújtott pénzügyi támogatások első körét, amelynek kedvezményezettjei között Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Spanyolország, Horvátország, Portugália és Románia szerepel.

A támogatások második köréről – amely Észtországot, Görögországot, Olaszországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelországot, Szlovákiát és Finnországot érinti – várhatóan kedden születik döntés.