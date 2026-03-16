2026. március 16. 07:46

Óriási a lelkesedés Észak-Koreában: 99,99 százalékos volt a részvétel a parlamenti választáson

Érvényesnek nyilvánították a vasárnap Észak-Koreában tartott parlamenti választást, a részvétel 99,99 százalékos volt - jelentette a KCNA állami hírügynökség hétfőn.

A KCNA beszámolója szerint vasárnap (helyi idő szerint) 18 óráig minden választókerületben befejeződött a szavazás, a részvételi arány elérte a 99,99 százalékot. Ez az arány "minden választópolgár lelkesedésének köszönhető, akik elszántan igyekeznek bizonyítani államhatalmunk felsőbbrendűségét és erejét" - áll a hírügynökségi jelentésben.

Hétfő reggel még tartott a szavazatok összesítése.

Kim Dzsongun, az ország vezetője vidéken, egy bányaipari központban adta le voksát.

