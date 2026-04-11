Külföld, Gazdaság :: 2026. április 11. 07:23 ::

Elszabadult energiaárak: állami beavatkozást sürget a német pénzügyminiszter - a gazdasági miniszter máris bírálta

Állami beavatkozást sürget az energiaárak megfékezésére Lars Klingbeil pénzügyminiszter, ami tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről.

A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg "a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás", és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is "bátorságot kellene mutatnia" ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre, az energiaadók csökkentését, valamint az üzemanyagárak felső korlátozását. Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a "válságnyereségek lefölözését", és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését.

A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, "költségesnek és hatástalannak" nevezve azokat. A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül.

A sajtóértesülések szerint Friedrich Merz is bírálta a nyilvános szóváltást, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. A koalíciós partnerek - a CDU/CSU és az SPD - a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.

(MTI)