Külföld :: 2026. április 11. 21:31 ::

Macron az iráni elnököt győzködte

Maszúd Peszeskján iráni elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során Emmanuel Macron francia elnök felszólította Iránt, hogy használja fel az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokat egy tartós enyhülés elérésére.

"Felszólítottam őt, hogy ragadja meg az alkalmat, amelyet az iszlámábádi béketárgyalások jelentenek, hogy megteremtsék a tartós enyhüléshez vezető utat, és kérjen egy olyan megállapodást, amely szilárd garanciákat biztosít a térség biztonságához, valamennyi érintett országot beleértve" - írta Macron szombaton az X közösségi oldalon.

"Hangsúlyoztam annak szükségességét, hogy Irán gyorsan állítsa helyre a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságát és biztonságát, amelyhez Franciaország is kész hozzájárulni" - tette hozzá.

A francia elnök szorgalmazta "a fegyverszünet teljes körű betartását, beleértve Libanont is". Hozzátette, hogy Franciaország teljes mértékben támogatja a libanoni vezetés lépéseit, "amelynek kizárólagos legitimitása az állam szuverenitásának gyakorlása és a Libanon sorsával kapcsolatos döntés".

(MTI)