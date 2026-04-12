Külföld :: 2026. április 12. 12:30 ::

Dublin belvárosában felszámolta a blokádot a rendőrség

Az ír rendőrség vasárnap eltávolította azokat a traktorokat és teherautókat, amelyek öt napig eltorlaszolták a forgalmat Dublin belvárosában az emelkedő üzemanyagárak elleni tiltakozás jegyében.

A tüntetők, akiket felháborított a dízelárak több mint 20 százalékos emelkedése az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kitörése óta, a héten traktorokkal és teherautókkal akadályozták a forgalmat egy olajfinomítónál, két kikötőnél, egy üzemanyag-tárolónál, illetve számos közutat az országban.

A tüntetések jelentős közlekedési zavarokat okoztak Dublinban, és az ország benzinkútjainak mintegy egyharmada maradt üzemanyag nélkül, ami Simon Harris pénzügyminiszter szerint "nagyon veszélyes helyzetet" teremtett az ország számára.

A rendőrség szombaton felszámolta az ország egyetlen olajfinomítóját érintő blokádot, vasárnap pedig bejelentette, hogy megkezdte a galwayi kikötőt érintő útzár felszámolását.

A kormány nem hajlandó tárgyalni a tüntetőkkel, akik között gazdák, sofőrök és vállalkozók is vannak. Tárgyalásokat folytat ugyanakkor a mezőgazdasági és közlekedési ágazat képviselőivel az üzemanyagárak emelkedését enyhítő intézkedésekről.

A Sunday Independent című helyi újságban megjelent közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 56 százaléka támogatja a tüntetőket, de a két kormánypárt híveinek többsége ellenzi megmozdulásukat.

(MTI)