2026. április 13. 01:32

Az amerikai demokraták T1G-ként értékelik a magyar választások eredményét

Az amerikai kongresszus demokrata vezetői Donald Trump elnök vereségeként is értékelték a magyarországi parlamenti választás eredményét első reakcióikban vasárnap.

Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője az X közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy "A széljobboldali autoriter Orbán Viktor elveszítette a választást. A Trump-talpnyalók és MAGA szélsőségesek következnek novemberben."

Ezzel a novemberben az Egyesült Államokban következő félidős kongresszusi választásra utalt, amelyen a Demokrata Párt arra készül, hogy ismét a többséget szerez az amerikai törvényhozás két házában.

Chuck Schumer, a felsőház vezető demokrata szenátora szintén a közösségi oldalán - többek között Donald Trumpnak címezve szavait - azt írta, hogy "figyeljen oda", valamint azt, hogy "2026 novembere nem jöhet elég hamar". Ezt követően megosztotta a New York Times napilap internetes kiadásának cikkét arról, hogy Orbán Viktor elismerte a választási vereséget, ami - a lap értékelése szerint - "csapás a globális nacionalizmus Trump elnök által támogatott újraéledése számára".

Az Egyesült Államok vezető médiumai vasárnap a vezető hírek között foglalkoztak a magyar választásokkal.

(MTI)