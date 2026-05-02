2026. május 2. 11:12

Hosszúszárnyú bálnát bocsátottak útjára az Északi-tengeren

Szabadon engedték szombaton az Északi-tengerben a Balti-tenger partjainál megrekedt hosszúszárnyú bálnát. A magánkezdeményezésben végrehajtott műveletről készült felvételeket a News5 streamingszolgáltatón tették közzé szombaton.

A német sajtó által csak Timmyként emlegetett hosszúszárnyú vagy más néven púposbálnát, amelyet a Poel-szigeti öbölből szállítottak uszályhajóval az Északi-tengerhez, szombat reggel 9 órakor engedték szabadon - közölte Jens Schwark, a mentőcsapat egyik tagja.

A konvoj reggel a Skagerrak-szorosban, Skagentől, Dánia legészakibb városától mintegy 70 kilométerre tartózkodott.

A tizenkét méter hosszú, tizenkét tonnás cet heteken át többször is megrekedt a német partok mentén a sekély vizekben, mielőtt önkénteseknek sikerült a vízzel megtöltött uszályhajóra segíteniük.

A hosszúszárnyú bálna, amelynek kora 4 és 6 év közötti lehet, először március 3-án Wismar kikötőjében tűnt fel. Később onnan nyugatabbra, az észak-németországi Schleswig-Holstein tartománybeli Timmendorfer Strandon látták.

A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben, és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba.

(MTI)