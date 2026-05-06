Külföld :: 2026. május 6. 15:48 ::

Kikerült az országegyesítéssel kapcsolatos rész az észak-koreai alkotmányból

Kikerült az észak-koreai alkotmány legutóbb közzétett változatából az ország egyesítése Dél-Koreával - derült ki a dél-koreai országegyesítési minisztérium által szerdán megosztott dokumentumból.

A tárca sajtótájékoztatóján elmondták, az alkotmány legutóbb, márciusban elfogadott változatában nem szerepel "az egyesítésért folytatott küzdelem", ami szakértők szerint a Phenjan és a Szöul közötti kapcsolatok további romlására utal.

Az új alkotmány ugyanakkor rögzíti Észak-Korea határait is, az északi térségben Kínát és Oroszországot, délen pedig - hivatalos nevén említve a másik Koreát - a Koreai Köztársaságot jelölve meg szomszédos országként, leszögezve, hogy Phenjan "nem fog tétlenül nézni semmiféle határsértést".

Jóllehet I Dzsemjong dél-koreai elnök 2025-ös beiktatása óta törekszik a két Korea közötti kapcsolatok újrafelvételére, Kim Dzsongün észak-koreai vezető idén márciusban Dél-Koreát "a legbarátságtalanabb ellenséges államnak" minősítette, álságosnak nevezve Szöul kísérleteit az enyhülésre.

A kommunista ország ugyanakkor az Oroszországgal ápolt kapcsolatok mélyítésén dolgozik, amelynek keretében Észak-Korea a többi között katonákat is küldött Moszkva oldalán az ukrajnai frontra, technikai és gazdasági segítségért cserébe.

A két Korea jogilag évtizedek óta hadban áll egymással, az 1950-től 1953-ig tartó koreai háború ugyanis hivatalosan fegyverszüneti megállapodással ért véget, és a mai napig sem született békeszerződés a két ország között.

(MTI)