Pokolgép robbant egy brazil iskolában

Házilag készített pokolgép robbant fel pénteken egy állami iskolában a Rio de Janeiro állambeli Belford Roxóban, aminek következtében legalább tíz diák könnyebben megsebesült - közölte Mariana Malta, a brazil város polgármestere.

A szerkezet azt követően robbant fel, hogy az egyik tanuló megtalálta az iskola területén, és feldobta a levegőbe. Az iskola tájékoztatása szerint a helyzetet azóta sikerült ellenőrzés alatt tartani, a 13-15 éves sebesülteket a helyi kórházban látták el, majd elbocsátották őket.

Helyi televíziós jelentések szerint a rögtönzött szerkezetbe homokot töltöttek, és szögeket, csavarokat, valamint csavaranyákat is tartalmazott, amelyek a robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, és kizárta további robbanóanyag jelenlétét.

Egy Rio de Janeiro állami oktatási tisztviselő közölte: a hatóságok közösen vizsgálják, miként kerülhetett a pokolgép az iskola területére. Az O Globo hírportál értesülése szerint két diák juttatta be az intézménybe.

(MTI)