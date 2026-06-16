Katar azt tervezi, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása után gyorsan növeli a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, és két hónapon belül helyreállítja exportkapacitásának körülbelül 80 százalékát - közölte a Bloomberg kedden. Katar a világ legnagyobb LNG-termelője.
A QatarEnergy állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a szorosban a biztonságos hajózás helyreállítását követő egy hónapon belül a teljes kapacitásának mintegy 50 százalékára kívánja növelni az LNG-termelést és 80 százalékára a következő hónap végére.
Bloomberg forrásai szerint a fennmaradó kapacitás teljes helyreállítása évekbe telhet, miután több létesítményt súlyosan megrongáltak az iráni rakétatámadások márciusban.
(MTI)