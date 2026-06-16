Külföld :: 2026. június 16. 13:37 ::

Katar két hónapon belül helyreállítaná LNG-exportjának 80 százalékát

Katar azt tervezi, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása után gyorsan növeli a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, és két hónapon belül helyreállítja exportkapacitásának körülbelül 80 százalékát - közölte a Bloomberg kedden. Katar a világ legnagyobb LNG-termelője.

A QatarEnergy állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a szorosban a biztonságos hajózás helyreállítását követő egy hónapon belül a teljes kapacitásának mintegy 50 százalékára kívánja növelni az LNG-termelést és 80 százalékára a következő hónap végére.

Bloomberg forrásai szerint a fennmaradó kapacitás teljes helyreállítása évekbe telhet, miután több létesítményt súlyosan megrongáltak az iráni rakétatámadások márciusban.

(MTI)