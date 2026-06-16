Külföld, Háború :: 2026. június 16. 19:54 ::

Az izraeli pénzügyminiszter bejelentette a Hebroni egyezmény eltörlését

Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter kedden bejelentette a Hebroni egyezmény eltörlését, az izraeli külügyminisztérium azonban későbbi közleményében hangsúlyozta, hogy csupán a tervezési és építési jogköröket vonták el a helyi palesztin önkormányzattól, és adták át az izraeli hatóságoknak.

Februárban a biztonságpolitikai kabinet úgy döntött, hogy a hebroni zsidó településrészhez és a zsidó örökségi helyszínekhez kapcsolódó tervezési és építési hatásköröket izraeli ellenőrzés alá helyezi, mivel Hebron önkormányzata évek óta nem volt hajlandó együttműködni ezekben az ügyekben. A külügyminisztérium szerint ezen túlmenően nem történt olyan változás, amely érintené Hebron státuszát vagy a város helyzetét szabályozó megállapodást.

A kabinet döntése kizárólag a hebroni óváros szent helyeire vonatkozott. A külügyminisztérium elhatárolódott a pénzügyminiszter azon kijelentésétől, hogy a Hebroni egyezményt eltörölték, és hangsúlyozta, hogy csupán egy korlátozott hatókörű intézkedésről van szó.

Szmotrics kedden bejelentette, hogy előző este lezárult a tervezési és építési hatáskörök elvonása Hebron önkormányzatától, és azok átadása az izraeli hadseregnek az 1967-ben elfoglalt területeken működő, polgári közigazgatási osztályának.

"Eltöröltem a Hebroni megállapodásokat" - mondta Szmotrics. "Hosszú éveken át érvényben maradt az oslói folyamat egyik legabszurdabb rendelkezése, amely szerint a hebroni zsidó közösséget és a szent helyeket érintő hatáskörök a hebroni terrorista önkormányzattól függtek. Ennek most véget vetettünk" - tette hozzá.

"A pénzügyminiszter állításával ellentétben a Hebroni egyezményt nem törölték el" - hangsúlyozta később a külügyminisztérium, amely szerint a változás kizárólag a zsidó településrész és a zsidó örökségi helyszínek tervezési és építési jogköreit érinti.

Az intézkedés ugyanakkor sérti a Hebroni megállapodás egyes rendelkezéseit, lehetővé teszi változtatások végrehajtását az óvárosban, és a Mahpela-barlang teljes komplexumára kiterjedő tervezési jogkörök átvétele a status-quo különösen érzékeny megváltoztatásának számít. A Mahpela-barlang és a városban található Ibrahim-mecset (al-Dzsavali mecset) az UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozik.

2020-ban Izrael már elvett bizonyos tervezési jogköröket Hebron önkormányzatától, beleértve a barlangépületen kívüli területek kisajátítását, hogy liftet építsenek az akadálymentesítéshez. Hebron önkormányzata akkor petíciót nyújtott be a döntés ellen, de az izraeli legfelsőbb bíróság elutasította azt.

"Nehéz elfogadni, hogy az önkormányzat egyfelől megtagadja az együttműködést az akadálymentesítés megvalósításában, ezzel sértve a fogyatékkal élők jogait, másfelől pedig amiatt panaszkodik, hogy elvették tőle a hatásköreit, miután tudatosan lemondott azok gyakorlásáról" - indokolta döntését a grémium.

Februárban jóváhagyták egy önálló önkormányzati egység létrehozását is a város zsidó közössége számára. Emellett Ráhel sírjának környékét is izraeli igazgatás alá vették, és leválasztották Betlehem önkormányzatáról.

"Ez egy veszélyes és felelőtlen lépés egy sikertelen politikustól, aki kész ártani Izrael érdekeinek és biztonságának csak azért, hogy néhány szélsőjobboldali szavazatot szerezzen Itamár Bengvír táborából" - bírálta Szmotrics bejelentését a Békét Most nevű izraeli békeszervezet. "Szmotrics megpróbálja lángba borítani Ciszjordániát"- tették hozzá.

(MTI)