Külföld :: 2026. június 17. 18:34 ::

A tálibok megtiltották az okostelefonok használatát az afgán köztisztviselőknek

Az afganisztáni tálib hatóságok kezdeményezésére szerdától tilos az afganisztáni közalkalmazottaknak az okostelefonok használata - erősítette meg több tisztviselő.

"Felolvasták az Iszlám Emirátus szóbeli rendeletét, és minden osztályvezetőt arról tájékoztattak, hogy a mai naptól egyetlen közalkalmazott sem használhat okostelefont" - közölte az AFP-vel egy északkelet-afganisztáni, Badahsán tartományból származó köztisztviselő, aki biztonsági okokra hivatkozva névtelenséget kért.

A múlt héten egy, a legfelsőbb bíróságnak tulajdonított, hasonló tartalmú körlevél is elterjedt a közösségi médiában. A dokumentum szerint "minden osztályvezetőt felkértek arra, hogy saját tartományukban tájékoztassák beosztottakat: június 17-től az okostelefonok használata szigorúan tilos". A rendelkezés a polgári és katonai személyzetre egyaránt vonatkozik, és ez alól csak Hajbatullah Ahundzáda legfőbb vallási vezető adhat felmentést.

Az intézkedést - amelynek indokait nem részletezték - hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, és a kormány két szóvivője sem reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésre.

Irfan Andarh, a kabul közelében fekvő Gazni tartomány bányászati és kőolajügyi igazgatóságának munkatársa ugyanakkor megerősítette, hogy a tiltás életbe lépett. "Döntés született arról, hogy szerdától Gazni tartomány valamennyi hivatalában tilos az okostelefon használata" - írta az egyik közösségi oldalon.

Az okostelefonok széles körben elterjedtek az afgán városokban, és korábban a közszférában is mindennaposak voltak. Egy városi hivatalnok szerint a dolgozókat figyelmeztették: a tilalom megszegése akár elbocsátással és büntetőeljárással is járhat, és akár hat hónap szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

A tálib hatóságok 2021 augusztusi hatalomátvétele óta az iszlám jog szigorú értelmezése szerint kormányozzák az országot. Tavaly több tartományban átmenetileg korlátozták a szélessávúinternet-hozzáférést, és két napra minden távközlési hálózatot lekapcsoltak.

(MTI)