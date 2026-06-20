Anyaország :: 2026. június 20. 15:58 ::

A cukorbetegség okozta látásromlás az esetek 90 százalékában kezelhető - ha időben orvoshoz fordul a beteg

A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90 százaléka kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg - mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója az "Összefogás a látás megőrzéséért" című pénteki konferencián Budapesten.

Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta: Magyarországon évente közel ezren veszítik el látásukat cukorbetegség miatt, ezen felül további húsz-harmincezer embernek van kezelendő diabéteszes makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne – hangsúlyozta, megjegyezve: a betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében.

Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében: beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka- és rekreációs lehetőségeket, hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Ha egy aktív dolgozó elveszíti a látását, drámai következményekkel jár, harmadával csökken a munkaképessége, csökken a keresete, segítségre, gondozóra szorul, a látásvesztés megnehezíti a testmozgást is, ami újabb betegségekhez vezethet – sorolta Nagy Zoltán Zsolt.

Az igazgató kitért arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból nézve, Magyarországon a látásromlás miatti termelékenység csökkenés mértéke a közvetlen egészségügyi kiadásoknak több mint ötszöröse. A cukorbetegekre költendő forrás évente mintegy 45 milliárd forint, aminek az ötszöröse "óriási összeg" - jegyezte meg.

Nagy Zoltán Zsolt közölte: a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen, többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. "Az időben megkezdett, célzott terápia segít a látás megőrzésében és az életminőség fenntartásában" – fogalmazott.

Csutak Adrienne, a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, a Magyar Szemorvostársaság elnöke elmondta, összesen 43 millió vak ember él a világban.

Szavai szerint az egyik fő betegségcsoport, ami vaksághoz vezethet, a diabétesz, ami egyre többeket, világszerte már 530 millió embert érint. "A cukorbetegség globális probléma, a WHO már világjárvánnyá nyilvánította, olyan jelentős mértékben nő az érintettek száma" – ismertette.

Hasitz Ágnes háziorvos, diabetológus és hematológus szakorvos, a Magyar Diabetes Társaság Családorvosi Munkacsoportjának alelnöke azt emelte ki, hogy bár mindenki fél a látás elvesztésétől, a diabéteszeseket mégis nagyon nehéz rávenni arra, hogy szűrővizsgálatra eljussanak. "Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, rákérdezzünk a pácienseknél a tünetekre az alapellátásban" – állapította meg.

A rendezvényen bemutatták az Összefogás a Látás Megőrzéséért című szakmai kiadványt, ami az időskori és a diabéteszes látásromlással kapcsolatban fogalmaz meg helyzetértékelést és szakmai ajánlásokat.

(MTI)