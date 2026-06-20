A Sportjus Magyar Sportjogász Társaság egyoldalúan lemondott tagdelegálási jogáról a Magyar Olimpiai Bizottságban (MOB).
A társaság szombati sajtóközleménye szerint Szilágyi Zoltán alelnök, háromszoros olimpikon, többszörös magyar bajnok és válogatott úszó korábban már hosszú éveken keresztül eredményesen és sikeresen tevékenykedett MOB-tagként a jogi és etikai bizottságban.
Újabb tagfelvételi kérelme és a tagjelölt személye az alapszabályban előírt feltételeknek megfelelt, továbbá Szilágyival szemben kizáró ok nem vetődött fel, így a MOB február 18-án tagként nyilvántartásba vette, majd ezt a május 16-i közgyűlés megerősítette.
Szilágyi MOB-tagsága a napokban azért váltott ki nagy visszhangot, mert lánya, Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó 2021 decemberében úgy nyilatkozott, hogy apja - korábbi edzője - testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Szilágyi Zoltán minden vádat tagadott. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék eljárást, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vizsgálatot indított, Szilágyi Zoltán pedig becsületsértés miatt beperelte a lányát.
Papp Gábor ügyvéd - a MÚSZ vizsgálóbizottságának elnöke - 2022 márciusában bejelentette, hogy "a rendelkezésükre álló bírósági ítélet - amely kimondta, hogy Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában agresszív viselkedést tanúsított, és Szilágyi Gerda fejlődését akadályozza -, valamint a bizottság által meghallgatott személyek egybehangzó állítása alapján meggyőződtek arról, hogy mindaz, amiket Szilágyi Liliána a nyilvánosság előtt állított, megfelel a valóságnak".
A Sportjus Magyar Sportjogász Társaság leszögezte, hogy Szilágyi Zoltán delegálása során mindenben a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a MOB alapszabályában foglaltaknak megfelelően járt el.
"A társaság elítéli, hogy jogerős bírósági elmarasztaló ítélet hiányában média- és közéleti szereplők prejudikálnak, és ezzel a magyar sport tagjaira befolyást gyakorolnak, a jogbiztonságot veszélyeztetik. A MOB közleményének ismeretében, a jogállamiság alapelvének látható sérelme miatt, valamint az olimpizmus szellemének védelme érdekében a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság a MOB-tagság delegálási jogáról egyoldalúan lemond" - áll a közleményben.
(MTI)
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