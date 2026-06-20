Extra :: 2026. június 20. 16:24 ::

A GTA Online-on keresztül gyűjtenek információkat a játékosokról az angol kormányzati alkalmazottak

Látva, hogy az angol kormányzat milyen módszeresen próbálja terrorizálni a saját őslakosait, miközben például a zsidóságot úgy védelmezik az „atrocitásoktól”, mintha hímes tojások lennének, a „hülye angolok, angol hülyék” is kezd új értelmet nyerni a 2020-as évekre.



A piac egyik legnépszerűbb játékát is alternatív módon használják fel a talajt vesztett angolok

Érdemes még fokozni a dolgokat, amelyben ezúttal a The Telegraph segített, melynek cikke szerint a kormányzati alkalmazottak a GTA Online felületén keresztül beszélgetnek az állampolgárokkal, magyarul pontosan az adófizetők pénzét költik erre, hogy így szerezzenek információkat a játékosokról.

A kezdeményezés mögött nem más áll, mint az Oktatási Minisztérium, a program célja pedig, hogy az alkalmazottak beszélgessenek a Rockstar Games játékával játszó random illetőkkel, így szerezve tőlük „értékes információkat” a viselkedésükről, szokásaikról, vagy a játékban átélt élményekről.

A kísérletet végző Policy Lab tagjai olyan szituációkban igyekeznek diskurzusokat kialakítani, amelyek erőszakos cselekedeteket takarnak, a GTA világában márpedig szinte csak ilyen van. Robbantások, bolti lopások helyszínén elegyednek beszélgetésbe, nyilván abból a célból is, hogy élvezik-e, amit csinálnak.

Nyilvánvalóan igen – ezért játszanak videójátékkal, ami még mindig nem egyenlő a valósággal – az elsőre nevetségesen hangzó kampány mögött pedig nyilván egy olyan szándék (is) meghúzódott, hogy így szűrjenek ki potenciálisan veszélyes elemeket, csakhogy egy erőszakra épülő videójátékban elég nehéz megállapítani, akik azok, akik a valóságban is hajlamosak lennének ilyesmire.

Mondjuk abban az országban, ahol a rendőr a megkéseltet bilincseli meg, nem a késelőt, vagy emberek kapnak börtönbüntetést kommentek miatt (persze mind fehérek), ott ilyesmin már nem is csodálkozunk, lehet, hogy a Policy Lab a GTA Online felületén is a „fehér felsőbbrendűség potenciális terroristáit” kereste.

Ez a fajta pénzégetés viszont már itt sem életképes. Beszédes, hogy a Policy Labet a Konzervatív Párt uralma alatt alapították, de a finanszírozás a Munkáspárt regnálása alatt is folytatódott, most pedig kisebb botrány lett belőle.

„A keményen dolgozó családok nem fogják elhinni, hogy az adóikból finanszírozzák ezt az ostobaságot. Fontos, hogy a köztisztviselők rendelkezzenek a megfelelő készségekkel – de a Grand Theft Auto nem tartozik közéjük. A kormánynak azonnal meg kell állítania ezt az abszurd erőforrás-pazarlást. Az adófizetők jogosan várják el a pénzükért cserébe a megfelelő értéket, és a Munkáspártnak biztosítania kell, hogy megkapják” – mondta Mike Wood, a Konzervatív Párt árnyékminisztere.

A The Telegraphnak köszönhetően megtudhattuk tehát, hogy nem csak az angol rendőrséggel vannak hatalmas problémák, de az egyéb szektorokban is rendre elgurul a gyógyszer. Erre szokták azt mondani, hogy tetszettek volna a jó oldalon harcolni a második világháborúban, és most nem tartanának itt.

A felmenőik döntéseiről a mai generációk vajmi keveset tehetnek, de azért bőven van benne igazság.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info