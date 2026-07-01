Külföld :: 2026. július 1. 15:06 ::

Újra börtönben a "hitelesen megváltozott" terrorvezér Lenin-lány

Alig egy hónap telt el azóta, hogy a Hammerbande vezéreként ismert Lina Engelt szabadon bocsátották. Akkor a Drezdai Felsőbíróság úgy értékelte Engelt, hogy "hitelesen megváltozott", valamint "lemondott az erőszakos hajlamokról", és ezért "életképes jövőt jósolnak" neki.

Nos, a Lenin-lány szabadsága eddig tartott, ugyanis június 30-án ugyanaz a bíróság, amelyik korábban kiengedte, most legalább 6 hónapra ismét visszaküldte megérdemelt üdülőhelyére a 31 éves nőt.

A bolsevista terrorista megtagadta az együttműködést a bírósággal, s nem volt hajlandó vallomást tenni a társai ellen folytatott perben. A bíró úgy ítélte meg, hogy mivel Engelnek nincs alátámasztható jogi érve a hallgatásra, így a bíróság megvetése miatt legalább fél évig ismét a rácsok mögött hervadozhat, továbbá 750 euró bírságot kell fizetnie, valamint viselnie kell a bírósági költségeket is.

Bár ez örömteli hír, de Lina Engel viselkedése azt mutatja, hogy a korábban a bíróság által megfogalmazott kedvező társadalmi prognózis valószínűleg súlyos hiba volt. Még szerencse, hogy a bírók függetlenek, és sehol nem kell számot adniuk döntéseik következményeiről...

KG - Kuruc.info