Külföld :: 2026. július 1. 16:17 ::

Franciaországban meghosszabbítják a szülés után járó szabadságot

Franciaországban szerdától lép életbe a kiegészítő szülési szabadság a fiatal szülők számára. A kormányzati intézkedés célja a nők és a férfiak közötti egyenlőség erősítése és a születésszám növelése, amely az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott.

Az újabb fizetett szülési szabadság egy vagy két hónapos időtartamra mindkét szülőnek jár a gyermek születése vagy örökbefogadása idején. A szülők a szülési szabadságot kérhetik egyidejűleg, vagy pedig felváltva a másik szülővel, és lehetséges két egyhónapos időszakra bontani.

A francia kormány szerint ez a fajta szülési szabadság egyedülálló Európában.

Az újfajta lehetőség hozzáadódik a már meglévő szülési (16 hét) és apasági (28 nap) szabadságokhoz.

A szülők a továbbiakban még igénybe vehetik a szülői szabadságot, amely körülbelül havi 450 euró összegű juttatást biztosít, teljes vagy részmunkaidőben, a gyermek három éves koráig.

Az új szabadság díjazása fokozatosan csökken: az első hónapban a nettó bér 70 százaléka, a második hónapban pedig 60 százaléka, havi 4005 eurós plafonig.

Az új szülői szabadság minden olyan szülőt érint, akinek a gyermeke 2026. január 1. után született. Azok a szülők, akik 2026. január 1-jétől kezdve fogadnak örökbe egy gyermeket, szintén részesülhetnek benne, a szokásos örökbefogadási szabadság (16 hét) után.

Az Emmanuel Macron államfő által a demográfiai növekedés céljából 2024 januárjában bejelentett szülési szabadsággal a kormány a születésszám növekedését kívánja támogatni, miután az utóbbi években jelentős csökkenés tapasztalható. Tavaly 644 ezer gyerek jött világra Franciaországban, ami csaknem 25 százalékkal kevesebb, mint 2010-ben, a legutolsó rekordszületést regisztráló évben, az országos statisztikai hivatal (Insee) adatai szerint (mindez a magas migránsszaporulat mellett, vagy inkább ellenére - a szerk.).

(MTI nyomán)