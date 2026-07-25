Külföld :: 2026. július 25. 06:57 ::

Tavaly 13 százalékkal csökkent a légi balesetek száma a világban

Tavaly világszerte mintegy 13 százalékkal csökkent a légi balesetek száma éves összehasonlításban - számolt be jelentésében a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), amelynek a kanadai Montreál a székhelye.

A jelentésből kitűnik, hogy 2025-ben a kereskedelmi légitársaságok szolgáltatásait igénybe vevők összlétszáma rekordszintet ért el: 5 milliárd főt.

"A repülőgép-balesetek száma 2025-ben világszerte átlagosan 2,6-ról 2,2-re csökkent minden egymillió felszállásra vetítve, azaz mintegy 13 százalékkal" - állapították meg a dokumentum szerzői, hozzátéve, hogy az elmúlt évben ezek száma összesen 85 volt.

A szervezet ugyanakkor beszámolt arról is, hogy a légikatasztrófák áldozatainak száma az elmúlt évben 387-re emelkedett az egy évvel korábbi 296-ról.

(MTI)