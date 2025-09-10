Gazdaság, Külföld :: 2025. szeptember 10. 11:34 ::

Magasabbra módosította idei globális GDP-növekedési előrejelzését a Fitch

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő a júliusban várt 2,2 százalékról 2,4 százalékra javította az idei globális GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését, részben a vártnál kedvezőbb második negyedévi gazdasági adatokkal indokolva a döntést.

A módosítás ellenére az idei évre várt növekedés elmarad a tavalyi 2,9 százaléktól.

A hitelminősítő a kínai GDP növekedésével kapcsolatos prognózisát 4,2 százalékról 4,7 százalékra, az euróövezetét 0,8 százalékról 1,1 százalékra, az Egyesült Államoké pedig 1,5 százalékról 1,6 százalékra javította.

A jelentés összeállítói szerint az amerikai vámemelés eddig mérsékelten befolyásolta az amerikai inflációs adatokat, mert a magasabb vámok hatását részben "elnyelték" a vállalati nyereségek. Arra számítanak azonban, hogy a cégek a továbbiakban aktívabban hárítják át a magasabb költségeket a fogyasztókra. A Fitch arra figyelmeztetett, hogy a várhatóan magasabb infláció negatívan befolyásolja majd a fogyasztói kiadásokat az Egyesült Államokban.

A Fitch 0,1 százalékponttal, 2,3 százalékra emelte a 2026-os globális GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését.

(MTI)