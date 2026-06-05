Sport :: 2026. június 5. 23:28 ::

2-1-re legyőzte a finneket a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen.

A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját az AEK Athén színeiben görög bajnok Varga Barnabás szerezte, előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.

Marco Rossi szövetségi kapitány összesen három újoncot avatott: Csinger Márk a kezdőben kapott helyett, míg a két nagy védést is bemutató Yaakobishvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elöl.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Finnország 2-1 (2-0)

Puskás Aréna, 53 148 néző, v.: Ante Culina (horvát)

gólszerzők: Varga B. (26., 43.), illetve Miettinen (72.)

sárga lap: Osváth (4.), Szoboszlai (79.), Szűcs K. (85.), illetve Suhonen (36.)

Magyarország:

Szappanos (Yaakobishvili Á., 63.) - Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Schäfer, Vitális (Szűcs T., 63.) - Sallai (Lukács, 72.), Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai - Varga B. (Kovács B., 72.)

Finnország:

Hradecky (Joronen, 81.) - Skyttä, Koski, Miettinen (Alho, 81.) - Mahuta (Tenho, 56.), Suhonen (Väänänen, 56.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson (Jukkola, 66.) - Hakans (Antman, 56.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.)

I. félidő:

26. perc: Szoboszlai jobb oldali szögletét követően Varga Barnabás 10 méterről a bal alsó sarokba fejelt (1-0).

43. perc: Tóth Alex harcossága labdaszerzést eredményezett a finn büntetőterület előtt, majd továbbpasszolt Vargához, aki egy állítás után 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (2-0).

II. félidő:

72. perc: Miettinen bal oldalról középre húzott, majd 25 méterről lőtt, a labda pedig a jobb kapufáról pattant a hálóba (2-1).

A meccs elejétől többet birtokolta a labdát a magyar csapat, de az első negyedórában helyzetet nem tudott kidolgozni, Szoboszlainak volt két távoli kísérlete - az egyik szabadrúgásból -, de a finn kaput nem találta el. A szakadó esőben húsz perc elteltével fokozódott a nyomás a vendégek védelmén, sorozatos szögletekből és szabadrúgásokból záporoztak középre a labdák, eleinte a finnek még blokkolni tudták a magyar kísérleteket, azonban amikor ez nem jött össze, akkor Szoboszlai újabb sarokrúgásából Varga Barnabás fejjel megszerezte a vezetést. A magyar gólt a Puskás Aréna felett megjelenő dupla szivárvány "üdvözölte", a pályán pedig továbbra is Marco Rossi tanítványai irányítottak, de akkora fölényben már nem futballoztak, mint a gól előtt. Ennek ellenére még szünet előtt sikerült megduplázni az előnyt, mivel Varga lábbal is eredményes volt a kapufa segítségével.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, a magyarok támadtak, a finnek viszont csak elvétve kerültek a magyar 16-os előterébe. A magyar fölény ebben a periódusban nem hozott újabb gólt, a közönség viszont így is ünnepelhetett, ugyanis Szappanos Péter nevét skandálta, amikor a 63. percben a felcsúti kapus elhagyta a játékteret a búcsúmeccsén, a pályán pedig az összes csapattársa odament hozzá és elköszönt tőle. Amíg Szappanosnak egyáltalán nem kellett védenie, addig a helyére beállt újonc Yaakobishvili Áronnak néhány perc után nagyot kellett hárítania Csinger labdavesztése után, viszont Miettinen hajszálpontos távoli bombájánál már ő sem tudott segíteni. A túloldalon is volt lehetőség, azonban a végig agilisen futballozó Kerkez centikkel célt tévesztett. A kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát, ugyanis a szórványos finn kontrák egyikének végén Keskinen ziccerbe került, csak Yaakobishvili volt vele szemben, de a debütáló magyar kapus hatalmas védéssel megőrizte a minimális előnyt. A Barcelonától andorrai kölcsönben lévő hálóőr még a hajrában is hárított egyet lábbal, így szűk félórás bemutatkozása alatt a meccs hőse lett a duplázó Varga mellett.

Rossi: a győzelembe is kerülhettek volna a fin kontrák

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint többek között azért esett vissza a 65. perctől a magyar labdarúgó-válogatott teljesítménye a finnek ellen 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen, mert két-három cserét mezőnyben már megérez a csapata.

"Teljesen egyértelműen látszott, hogy a 65. perctől elveszettük a távolságokat és önbizalmat is. Persze még ebben a periódusban is volt helyzetünk a 3-1-hez, de két olyan kontrát vezettek a finnek, hogy ha Yaakobishvili Áron nem véd nagyot, akkor gólt kapunk és oda a győzelem" - méltatta újonc kapusát a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember. "A legfontosabb tanulság, hogy olvasni kell a játékot, mert két ilyen kontrát nem szabad megengedni. Jobban kell olvasni a szituációkat, tartani kellett volna a labdát. Ha ezeket a játékelveket elfelejtjük, akkor nehéz helyzetbe kerülünk".

Rossi kifejtette, ezek a találkozók arra szolgálnak, hogy kipróbáljanak játékosokat, mert szeretnék látni, ki áll készen, ki kevésbé, vagy éppen mennyit fejlődtek a fiatalok az előző összetartás óta. Példaként említette az újonc védőt, Csinger Márkot és a nemzeti együttesbe harmadszor becserélt középpályást, Szűcs Tamást, mert szerinte "jó meccset játszottak", de az látszott, hogy nem ugyanolyan a válogatottban szerepelni, mint a Győrben vagy a Debrecenben, mivel ilyenkor sokkal nagyobb a nyomás rajtuk.

"Lelkesedést és győzni akarást hoztak magukkal. Hiszünk abban, hogy van bennük potenciál. Kedden a kazahok ellen még több játékost ki fogunk próbálni" - jelentette ki Rossi, aki arról is beszélt, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik ennek ellenére kezdeni fog Debrecenben is. "Dominik elfáradt, görcsei voltak, de hozzászokott, hogy négy nap alatt regenerálódik. Terveim szerint kezdeni fog, mert fontos számunkra, hogy újfent győzzünk, viszont lehet a 60. perc körül lecserélem".

Rossi szót ejtett még Osváth Attiláról, akinek negyedik perces szabálytalansága akár meccset befolyásoló hiba is lehetett volna, viszont szerinte utána védekezésben nem hibázott többet. A 61 éves tréner a szünetben egyrészt a sárga lapja miatt cserélte le, másrészt ki akarta próbálni Szűcs Kornélt a jobb oldali védő posztján.

"Kiegyensúlyozott első félidő volt, noha azért a magyarok valamelyest lendületesebben futballoztak. Ellenfelünk jól hozta a begyakorolt figurákat, például a szögleteknél, ami gólt is eredményezett. Ebben feltétlenül jobbak voltak. A második játékrészben sikerült támadásban előrébb lépni, mert a cserék megváltoztatták a meccs menetét. Ezért sajnálatos a vereség" - értékelt a finnek dán szakvezetője, Jacob Friis.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő nemzeti együttes kedden 19 órától a kazah csapatot fogadja Debrecenben.

(MTI)