Pánik a Zsindexnél, szomorúság a miskolci önkormányzatnál: "cigánysimogatók" jelentek meg a Google térképén

Lehet, hogy csak viccnek szánták, de könnyen előfordulhat, hogy közösség elleni uszítás büntető tényállásának bírósági megállapítása lesz a vége annak a bejegyzéssorozatnak, mely ma is bárki által elérhető. Hetek óta kereshető lokációként szerepelnek ugyanis a Google térképén az ország több nagyvárosában jelzett "Cigánysimogatók". A rasszista helymegjelölést négy földrajzi pontra is bejegyezték - aggodalmaskodik a Zsindex.

Miskolc, Szentes és Mezőkövesd város vált a " cigánysimogatók " bejegyzőjének célpontjává, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyében lévő Bősárkánytól 4,5 km-re északra is letettek ilyen lokációs pontot.

"A kisebbségellenes szándék abban is tetten érhető, hogy a miskolci és a szentesi helyszínt állatkert gyűjtőfogalom alá rendezték" - lábad könnybe az indexes újságíró szeme.

A közösség elleni uszítás törvényi tényállását két cselekményi formában is el lehet követni. Lichy József ügyvéd álláspontja szerint itt nem közösség elleni erőszakra uszításról van szó, hanem "gyűlöletre uszításról", amely ez esetben akkor is megvalósul, ha maga a "simogatás" kifejezés eredeti értelme szerint kedveskedő gesztus. A kontextusából ugyanis "világosan kitűnik az etnikai csoporttal szemben megfogalmazott lealacsonyító és megalázó szándék". Ez "az idegengyűlölet vagy rasszizmus egyik alaki formája, ennélfogva kerül a gyűlöletre uszítás büntetőjogi kategóriájába". (De miért lenne idegengyűlölet, ha "a cigányok is magyarok", amint azt szépen fel szokta mondani valamennyi liberális?... - a szerk.)

A büntetési tétel 3 évig terjedő börtön is lehet, az ügy pedig nem évül el, mivel folyamatos elkövetésről van szó.

A miskolci önkormányzathoz a Zsindex jelzése óta több bejelentés is érkezett. A megyeszékhely vezetése részéről azt mondták, Veres Pál polgármestere és a miskolci önkormányzat is határozottan elítél mindennemű megkülönböztetést, legyen szó akár nemzeti, etnikai, származási, vallási vagy politikai hovatartozás miatti diszkriminációról.

"Miskolc városvezetése mélységesen szomorúnak és egyben felháborítónak tartja, hogy valakik így próbálják lejáratni városunkat, és ilyen alantas módszerekkel igyekeznek másokkal, akár egész közösségekkel szemben ellenérzést, gyűlöletet szítani" – közölték, hozzátéve, hogy az ügyben az önkormányzat megtette az ilyenkor szükséges bejelentést a szolgáltató Google felé, és ismeretlen tettes ellen a rendőrségnél feljelentést is tesznek.

A bejegyzés technikailag nem túl bonyolult, bárki megteheti, aki megtalálja az erre lehetőséget adó aloldalt. A térkép szolgáltatója az adatkezelő, így a Google-nél tudniuk kell, hogy mely magánszemély, esetleg cég élt ez esetben a lehetőséggel.

A kifogásolható tartalmak kezeléséről a Zsindex kérdéseket küldött a Google központjába, de válaszokat egyelőre nem kaptak. Az esetről megkérdezték Forgács István "romaügyi" szakértőt, aki arra emlékeztetett, a közösségi médiafelületek alapelvei között mindig is ott szerepel, hogy az azokon megjelenő vélemények, megjegyzések, gondolatok nem uszíthatnak vallások, közösségek, sérülékeny csoportok tagjai ellen. (Nekünk a magyarokat napi szinten kirabló, erőszakoló, gyilkoló, általában késes cigányok valahogy nem tűnnek valami sérülékenynek... - a szerk.)

Mindezek ellenére úgy látja, új szintet lépett a mémekbe bújtatott rasszizmus, vagy éppenséggel a térképes applikációban megjelenő dehonesztáló bejegyzések sora azzal, hogy a földrajzi elhelyezkedésre utalással teljesen kiszolgáltatottá és védtelenné tették azokat, akiken gúnyolódni szeretnének az alkalmazás használata közben véleményeket, értékeléseket adó felhasználók.

Forgács István szerint

a hazai cigányok ügye a nemzet ügye, és a cigányokra szükség van a hazai szakképzés fejlesztéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez, a sikeres haderőreformhoz és a közfeladatellátás biztosításához.

Emellett azonban arra is szükség van, hogy a többségi társadalom értékelje, ha a cigány változni akar, és hagyja maga mögött a bántó általánosítást. A baráti társasági beszélgetésekben éppúgy, mint a legnagyobb térkép-megosztó platformon.