Extra, Migránsbűnözés :: 2025. október 27. 21:36 ::

"Hová megyek? Mit csinálok?" - Monty Pythonba illő jelenetek Angliában

Hadush Gerberslasie Kebatu friss húsnak számított Angliában. Az etióp migráns nyáron, egy kis hajóval érkezett a szigetországba, de munka és az emberibb életkörülmények megteremtése helyett úgy döntött, hogy inkább molesztál egy 14 éves lányt – történt ez nyolc nappal (!) az érkezése után, majd a következő napon ugyanezt megismételte egy másik nővel. Biztos unatkozott, mert szállást sem kellett keresnie, az essexi Bell Hotelben kvártélyozták el a hatóságok.



Kebatu július 7-én történt bűncselekménye után tiltakozások robbantak ki az essexi Eppingben, ahol a Bell Hotel is található (fotó: Ben Montgomery/The Telegraph)

Kebatu lebukott, szeptemberben háromnapos tárgyalás után öt bűncselekményben találták bűnösnek a chelmsfordi és colchesteri bíróságokon. Az ítélet kitoloncolás volt, a börtönből most került volna át egy fogolytáborba, ahonnan deportálás várt volna rá. (Becsületére legyen mondva, hogy a tárgyalás során az etióp külön kihangsúlyozta, hogy szeretné, ha kitoloncolnák.)

Múlt héten azonban az őrök tévedésből kiengedték a börtönből. A szemtanúk szerint a férfi másfél óráig ácsorgott a börtön bejárata előtt, s négy vagy öt alkalommal próbált visszatérni a cellájába, csak ezután szívódott fel.

Mikor megpróbált visszajutni, az őrök többször is elzavarták, és a chelmsfordi vasútállomásra irányították, valamint kapott 76 font (kb. 34 ezer forint) megélhetési költséget is.



Kebatu egy biztonsági kamera felvételén, miután a hatóságok elengedték (fotó: Metropolitan Police)

Miután a hatóságok tévedésből szabadlábra helyezték, és a súlyos hiba kiderült, hajtóvadászat indult Kebatu ellen, akit végül vasárnap délelőtt sikerült elfogni, egy gyalogos felismerte (ugyanazt a szürke melegítőt viselte), és értesítette a rendőrséget.

Egy szemtanú arról is beszámolt, hogy Kebatu a börtönből kifelé zavarodottan kérdezgette, hogy „Hová megyek? Mit csinálok?”, és amikor vissza akart menni, az őrök lényegében elkergették, hogy „szabadon engedtek, menj”.

A hatóságok péntek délben értesítették az essexi rendőrséget a hibáról, szombaton már a Scotland Yard kereste az etiópot. A viselkedéséből is sejthető, hogy nem bujkált, tisztában volt vele, hogy bűnös, így London-szerte vonatozgatott, mégis csak két nappal később sikerült elkapni – akkor is egy járókelő kellett hozzá.

A rendvédelmi szervek hibája az egész országot sokkolta, egy környékbeli szerint pedig káosz uralkodott, mikor kiderült, hogy szabadlábon van az etióp. A politikai és a rendőri szervek persze igyekeznek „oltani a tüzet” (még egy liberális politikus is az azonnali kitoloncolását sürgette), illetőleg Keir Starmer is megszólalt, aki úgy fogalmazott, hogy „Kebatut letartóztatták, és ki fogják toloncolni”.



Hadush Gerberslasie Kebatu letartóztatása a Finsbury Parkban, Észak-Londonban (fotó: The Telegraph)

Ha nem egy elkeserítő és aggasztó, Európa sorsát is érintő tendenciáról beszélnénk, az eset akármelyik vígjátékban elférne. Valósággal megelevenedik a kép a szemem előtt, ahogyan a zavarodott etióp a világát nem tudja, és vissza akar jutni a börtönbe, és pont a hatóságok azok, akik nem engedik, ráadásul még a migráns volt az, aki tisztában volt a saját bűnösségével.

Olyan jellegzetes impotenciája ez az európai rendvédelmi szerveknek, hogy ha egyszer meg lehet majd rendesen filmesíteni a 2020-as évek társadalmi problémáit, ennek az esetnek egész egyszerűen szerepelnie kell benne.

Bezzeg, ha a a politikai korrektségtől eltérő vélemények hirdetőit kell előkeríteni Angliában! Akkor valahogy sokkal lelkesebbek!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info