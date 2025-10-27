Hadush Gerberslasie Kebatu friss húsnak számított Angliában. Az etióp migráns nyáron, egy kis hajóval érkezett a szigetországba, de munka és az emberibb életkörülmények megteremtése helyett úgy döntött, hogy inkább molesztál egy 14 éves lányt – történt ez nyolc nappal (!) az érkezése után, majd a következő napon ugyanezt megismételte egy másik nővel. Biztos unatkozott, mert szállást sem kellett keresnie, az essexi Bell Hotelben kvártélyozták el a hatóságok.
Kebatu július 7-én történt bűncselekménye után tiltakozások robbantak ki az essexi Eppingben, ahol a Bell Hotel is található (fotó: Ben Montgomery/The Telegraph)
Kebatu lebukott, szeptemberben háromnapos tárgyalás után öt bűncselekményben találták bűnösnek a chelmsfordi és colchesteri bíróságokon. Az ítélet kitoloncolás volt, a börtönből most került volna át egy fogolytáborba, ahonnan deportálás várt volna rá. (Becsületére legyen mondva, hogy a tárgyalás során az etióp külön kihangsúlyozta, hogy szeretné, ha kitoloncolnák.)
Múlt héten azonban az őrök tévedésből kiengedték a börtönből. A szemtanúk szerint a férfi másfél óráig ácsorgott a börtön bejárata előtt, s négy vagy öt alkalommal próbált visszatérni a cellájába, csak ezután szívódott fel.
Mikor megpróbált visszajutni, az őrök többször is elzavarták, és a chelmsfordi vasútállomásra irányították, valamint kapott 76 font (kb. 34 ezer forint) megélhetési költséget is.
Miután a hatóságok tévedésből szabadlábra helyezték, és a súlyos hiba kiderült, hajtóvadászat indult Kebatu ellen, akit végül vasárnap délelőtt sikerült elfogni, egy gyalogos felismerte (ugyanazt a szürke melegítőt viselte), és értesítette a rendőrséget.
Egy szemtanú arról is beszámolt, hogy Kebatu a börtönből kifelé zavarodottan kérdezgette, hogy „Hová megyek? Mit csinálok?”, és amikor vissza akart menni, az őrök lényegében elkergették, hogy „szabadon engedtek, menj”.
A hatóságok péntek délben értesítették az essexi rendőrséget a hibáról, szombaton már a Scotland Yard kereste az etiópot. A viselkedéséből is sejthető, hogy nem bujkált, tisztában volt vele, hogy bűnös, így London-szerte vonatozgatott, mégis csak két nappal később sikerült elkapni – akkor is egy járókelő kellett hozzá.
A rendvédelmi szervek hibája az egész országot sokkolta, egy környékbeli szerint pedig káosz uralkodott, mikor kiderült, hogy szabadlábon van az etióp. A politikai és a rendőri szervek persze igyekeznek „oltani a tüzet” (még egy liberális politikus is az azonnali kitoloncolását sürgette), illetőleg Keir Starmer is megszólalt, aki úgy fogalmazott, hogy „Kebatut letartóztatták, és ki fogják toloncolni”.
Ha nem egy elkeserítő és aggasztó, Európa sorsát is érintő tendenciáról beszélnénk, az eset akármelyik vígjátékban elférne. Valósággal megelevenedik a kép a szemem előtt, ahogyan a zavarodott etióp a világát nem tudja, és vissza akar jutni a börtönbe, és pont a hatóságok azok, akik nem engedik, ráadásul még a migráns volt az, aki tisztában volt a saját bűnösségével.
Olyan jellegzetes impotenciája ez az európai rendvédelmi szerveknek, hogy ha egyszer meg lehet majd rendesen filmesíteni a 2020-as évek társadalmi problémáit, ennek az esetnek egész egyszerűen szerepelnie kell benne.
Bezzeg, ha a a politikai korrektségtől eltérő vélemények hirdetőit kell előkeríteni Angliában! Akkor valahogy sokkal lelkesebbek!
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info