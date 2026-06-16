Extra, Videók :: 2026. június 16. 21:45 ::

A kereszténység ellen? - A szabadkőművesség valódi céljairól

A történelem nem csupán évszámok, csaták és politikai döntések sorozata. A történelem világnézetek küzdelme is. Olyan eszmék összecsapása, amelyek nemzedékek sorsát, nemzetek jövőjét és civilizációk arculatát formálják. A Magyar Jelenen futó Szabadkőművesek és Trianon sorozat legújabb részében pedig éppen egy ilyen, ma is vitákat kiváltó kérdés kerül a középpontba.

A nyolcadik epizódban Raffay Ernő a szabadkőművesség és a kereszténység kapcsolatát vizsgálja, történelmi dokumentumokra, korabeli politikai vitákra és saját több évtizedes kutatómunkájára támaszkodva.

A téma különösen aktuális egy olyan korban, amikor Európa számos országában egyre többen teszik fel a kérdést: vajon megőrizhetők-e azok a keresztény alapok, amelyek évszázadokon keresztül meghatározták kontinensünk kultúráját, jogrendjét és közösségeinek erkölcsi kereteit?

A professzor előadása nem pusztán történelmi visszatekintés. Arra is emlékeztet, hogy a kereszténység nem csupán vallási kérdés, hanem civilizációs örökség. Templomaink, ünnepeink, művészetünk, jogi hagyományaink és nemzeti kultúránk jelentős része ebből a szellemi talajból nőtt ki. Aki a kereszténység történetét vizsgálja, valójában Európa és Magyarország történetét vizsgálja.

Az új epizódban egyebek mellett szó esik a franciaországi egyházellenes intézkedésekről, a szabadkőműves mozgalmak politikai törekvéseiről, az oktatás szerepéről, valamint arról a történelmi vitáról, amely a nemzeti identitás, a vallás és a modern politikai ideológiák kapcsolatát érinti.