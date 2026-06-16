A történelem nem csupán évszámok, csaták és politikai döntések sorozata. A történelem világnézetek küzdelme is. Olyan eszmék összecsapása, amelyek nemzedékek sorsát, nemzetek jövőjét és civilizációk arculatát formálják. A Magyar Jelenen futó Szabadkőművesek és Trianon sorozat legújabb részében pedig éppen egy ilyen, ma is vitákat kiváltó kérdés kerül a középpontba.
A nyolcadik epizódban Raffay Ernő a szabadkőművesség és a kereszténység kapcsolatát vizsgálja, történelmi dokumentumokra, korabeli politikai vitákra és saját több évtizedes kutatómunkájára támaszkodva.
A téma különösen aktuális egy olyan korban, amikor Európa számos országában egyre többen teszik fel a kérdést: vajon megőrizhetők-e azok a keresztény alapok, amelyek évszázadokon keresztül meghatározták kontinensünk kultúráját, jogrendjét és közösségeinek erkölcsi kereteit?
A professzor előadása nem pusztán történelmi visszatekintés. Arra is emlékeztet, hogy a kereszténység nem csupán vallási kérdés, hanem civilizációs örökség. Templomaink, ünnepeink, művészetünk, jogi hagyományaink és nemzeti kultúránk jelentős része ebből a szellemi talajból nőtt ki. Aki a kereszténység történetét vizsgálja, valójában Európa és Magyarország történetét vizsgálja.
Az új epizódban egyebek mellett szó esik a franciaországi egyházellenes intézkedésekről, a szabadkőműves mozgalmak politikai törekvéseiről, az oktatás szerepéről, valamint arról a történelmi vitáról, amely a nemzeti identitás, a vallás és a modern politikai ideológiák kapcsolatát érinti.
Raffay Ernő munkásságát támogatói és kritikusai egyaránt nehezen tudják figyelmen kívül hagyni. Kevés olyan magyar történész van ma, aki ennyi levéltári kutatást, forrásfeltáró munkát és önálló gondolatot fektetett volna a szabadkőművesség történetének vizsgálatába. Előadásai éppen ezért nem egyszerűen ismeretterjesztő anyagok, hanem vitaindítók is, amelyek arra ösztönzik a hallgatót, hogy maga is utánanézzen a történelmi tényeknek, és levonja saját következtetéseit - írja a Magyar Jelen. Az előadás alább tekinthető meg: