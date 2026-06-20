Háború :: 2026. június 20. 13:59 ::

Irányított légibombával mértek csapást Harkivra az oroszok - "embervadászatokra" panaszkodnak az ukránok

Az orosz erők irányított légibombával csapást mértek szombaton Ukrajna második legnagyobb városára, Harkivra, a támadásban az eddigi adatok szerint egy ember vesztette életét, kilencen pedig megsérültek, köztük egy hatéves gyerek - közölte Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója.

A kormányzó egy korábbi Teleram-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában a régióban az orosz hadsereg két civilt ölt meg és tizenhármat sebesített meg, köztük négy gyermeket.

Helyi kormányzók közlései szerint az elmúlt nap során Donyeck megyében az orosz csapatok három lakost megöltek, további tizenhármat pedig megsebesítettek. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli herszoni régióban pedig 28-an sebesültek meg az orosz agresszió következtében.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-őt semlegesített. Becsapódásokat rögzítettek három helyszínen, valamint roncsok lezuhanását három helyen.

Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka arról számolt be a Facebookon, hogy egysége csapást mért az "orosz megszállás alatti" Krímben található hlibivkai föld alatti gáztárolóra, valamint más célpontokra a félszigeten, továbbá a donyecki, luhanszki és zaporizzsjai megszállt területeken.

A ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán erők csapást mértek a Henicseszki-szoroson átívelő közúti hídra Herszon megyében. "A hidat az oroszok katonai logisztikai célokra használják, hogy biztosítsák az összeköttetést a "megszállt" Krím és az Oroszországi Föderáció déli hadműveleti irányban tevékenykedő csapatcsoportosításai között" - írták a Facebookon.

Katerina Rasevszka, az ukrán Regionális Emberi Jogi Központ jogi szakértője a CTK hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az orosz erők által a megszállt ukrán területeken és a frontvonal mentén civilek ellen végrehajtott ismétlődő dróntámadások - amelyeket az oroszok "embervadászat" néven emlegetnek - nem elszigetelt esetek, hanem az erőszak szisztematikus mintázatának részét képezik. A szakértő szerint a támadások célja nem pusztán az ölés és a pusztítás, hanem a civil lakosság terrorizálása és olyan körülmények megteremtése is, amelyek arra kényszerítik az embereket, hogy elhagyják otthonaikat. Rámutatott, hogy az olyan "embervadászatok", amelyek során civileket megfélemlítésből vagy a támadók szórakoztatására vesznek célba, leginkább a megszállt herszoni területhez kapcsolódnak.

(MTI nyomán)