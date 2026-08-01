Külföld :: 2026. augusztus 1. 18:29 ::

Az elmúlt évtizedek legerősebb földrengése rázta meg Nápoly környékét

Az elmúlt 40 év legerősebb, 4,7-es fokozatú földrengése és több kisebb utórengés rázta meg péntek este és szombat reggel a dél-olaszországi Nápoly környékét - jelentette az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A földrengés epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő, vulkanológiailag aktív Phlegrai mezőkön és az annak környékén fekvő városokban volt, de érezni lehetett Nápolyban és a közeli Ischia és Procida szigeteken is.





Włoska 'Protezione Civile' potwierdziła, że epicentrum znajdowało się na głęboko¶ci zaledwie 3… 🇮🇹 Włochy nawiedziło najsilniejsze trzęsienie ziemi od 40 lat. W Neapolu zaczęły walić się budynki, a ze zboczy na samochody i tory kolejowe posypały się kamienie i odłamki skał.Włoska 'Protezione Civile' potwierdziła, że epicentrum znajdowało się na głęboko¶ci zaledwie 3… pic.twitter.com/D4dFA5aYtK August 1, 2026

A hatóságok közlése szerint a rengések következtében 21 ember megsérült. Az elemi csapás a legsúlyosabban Pozzuoli tengerparti várost érintette, ahol a lehulló épületdarabok nagy károkat okoztak.

A Phlegrai mezőket az elmúlt években több viszonylag kisebb földrengés rázta meg, amelyek arra indították az olasz kormányt, hogy új védőintézkedéseket és evakuálási terveket fogadjon el a térségben élő több százezer lakos számára.

(MTI)