Külföld :: 2026. augusztus 1. 16:17 ::

Az Egyesült Államok arra inti a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat, hogy készüljenek a távozásra

Az Egyesült Államok több közel-keleti nagykövetsége arra figyelmeztette szombaton a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készen kell állniuk a terület elhagyására, mert a regionális konfliktus súlyosbodhat.

Az ammáni, a jeruzsálemi és a bagdadi amerikai nagykövetség a közösségi médiában közzétett felhívásában azt tanácsolta a térségben tartózkodó amerikaiaknak, hogy tájékozódjanak a légi járatokról, és kövessék a helyi biztonsági hatóságok utasításait.

Készülni kell arra, hogy járatokat törölnek majd, és esetleg légtérzárak is lehetnek a konfliktus esetleges kiéleződése esetén - figyelmeztettek a felhívásban.

(MTI)