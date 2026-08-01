Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. augusztus 1. 17:39 ::

A büntetési tételek emelgetésével próbálják elvenni kicsi Ahmedék kedvét a bandázástól Svédországban

Kétszeresére emelkedett szombattól Svédországban a bűnbandákhoz köthető bizonyos bűncselekmények elkövetőire kiszabható maximális börtönbüntetési tétel.

Az új szabályok szerint a megduplázott büntetési tétel legfeljebb 18 év szabadságvesztés lehet. A szigorúbb ítélkezési szabályok kiskorú elkövetőkre is vonatkoznak, bár az ő esetükben a jogszabályok továbbra is lehetővé teszik csökkentett büntetési tétel kiszabását.

A szigorításról rendelkező jogszabály annak az átfogó büntetőjogi reformcsomagnak a része, amelyet június közepén fogadott el a parlament a szomszédos Dánia mintájára, ahol hosszú ideje különösen szigorú büntetéseket szabnak ki a bűnbandák tevékenységével kapcsolatos bűncselekmények miatt.

Svédország évek óta küzd az erőszakos bűnbandákkal, amelyek gyakran tizenéveseket bíznak meg gyilkosságok elkövetésével. Emiatt felmerült olyan terv is, hogy 15-ről 13-ra csökkentsék a büntethetőségi korhatárt, de ezt végül a kormány elvetette.

(MTI)

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