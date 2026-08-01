Zsidóbűnözés :: 2026. augusztus 1. 19:42 ::

Kórházakat lőttek a zsidó népirtók a Gázai övezetben

Meghalt két ember izraeli légicsapásokban szombaton a Gázai övezetben, és súlyosan megrongálódott egy kórház raktárépülete a helyi hatóságok és egészségügyi források közlése szerint.

A gázavárosi es-Sifá kórház azt közölte, hogy egy halálos áldozatról és több sebesültről tudnak. Az al-Aksza kórház szerint a Gázai övezet középső részén fekvő Deir el-Balah városban is életét vesztette egy ember egy légicsapásban.

Az al-Aksza kórház raktárában nagy mennyiségű egészségügyi felszerelés semmisült meg.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy szombatra virradóra a Hamász palesztin szervezet öt fegyverraktárát semmisítette meg.

A Hamász és Izrael kölcsönösen a tavaly októberben életbe lépett tűzszünet megsértésével vádolja egymást, és viszonylag rendszeresek a Gázai övezet elleni izraeli légicsapások. A gázai egészségügyi minisztérium szerint október óta 1222 palesztint öltek meg a zsidók az övezetben.

(MTI nyomán)