Friss hírek :: 2026. augusztus 1. 17:17 ::

Újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja

Megjavították, így újraindult a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja – közölte Facebook-oldalán (hol máshol) az erőmű szombat délután, melyet a Telex szemlézett.

Közleményükben azt írták, hogy a műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A közel 400 MW-os termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.

Emlékeztettek rá, hogy a G3-as blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. „Kollégáink a hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon: a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések, valamint a sikeres próbaüzemet követően a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel” – írták.