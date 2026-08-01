Közel ötvenen jelentkeztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki posztjára, miután május 13-án Vágujhelyi Ferenc, a korábbi elnök megbízatása megszűnt. A pályázatokat augusztus 28-ig kell elbírálni – tájékoztatott a kormányzati portálon, vagyis a Facebookon Kármán András, melyet az Index szemlézett.
„Lejárt a NAV-elnöki pályázat jelentkezési határideje” – közölte Facebook-oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter elmondta, közel ötven pályázat érkezett a pozícióra.
Tájékoztatott, hogy a jelentkezési határidő lezárulta után megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, amit személyes interjúk követnek.
A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28. – írta a miniszter.
„A kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. Eddig az adóhatóság elnöke államtitkári státuszt is kapott, de a nemrég elfogadott törvényjavaslatunk alapján ez most megszűnt. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön” – hangsúlyozta Kármán.
Azt persze nem hangsúlyozta, hogy ő már kinevezte június végén NAV-elnöknek Tamásné Czinege Csillát, csak kedves vezetőjének nem tetszik az olyan döntés, amit nélküle hoznak, így most kerítenek egy kis kiszavazóshow-t az esemény köré.