Anyaország :: 2026. augusztus 1. 19:15 ::

Közel ötvenen jelentkeztek NAV-elnöknek

Közel ötvenen jelentkeztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki posztjára, miután május 13-án Vágujhelyi Ferenc, a korábbi elnök megbízatása megszűnt. A pályázatokat augusztus 28-ig kell elbírálni – tájékoztatott a kormányzati portálon, vagyis a Facebookon Kármán András, melyet az Index szemlézett.

„Lejárt a NAV-elnöki pályázat jelentkezési határideje” – közölte Facebook-oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter elmondta, közel ötven pályázat érkezett a pozícióra.

Tájékoztatott, hogy a jelentkezési határidő lezárulta után megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, amit személyes interjúk követnek.

A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28. – írta a miniszter.

„A kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. Eddig az adóhatóság elnöke államtitkári státuszt is kapott, de a nemrég elfogadott törvényjavaslatunk alapján ez most megszűnt. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön” – hangsúlyozta Kármán.