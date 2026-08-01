Friss hírek :: 2026. augusztus 1. 17:58 ::

Indul a Független Közmédia Testület-casting

Közzétette a Közszolgálati Tanács a Független Közmédia Testület tagjainak jelölési eljárására történő felhívását a médiaszakmai szervezetek számára szombaton a honlapján.

A Közszolgálati Tanács által az MTI-hez is eljuttatott közleményben kiemelték, hogy a Független Közmédia Testület lesz hivatott a közmédia feletti tulajdonosi jogkört ellátni. Tagjainak harmadát a kormánypártok, harmadát az ellenzéki pártok delegálják, a pártpolitikától független, médiaszakmai jelölteket pedig a Közszolgálati Tanács által lebonyolított eljárással terjesztik az Országgyűlés elé.

A jelölési eljárás a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, a közelmúltban módosított törvény alapján történik. A Közszolgálati Tanács a médiaszakmai szervezetek által jelölt személyek közül háromra tesz javaslatot az Országgyűlés Művelődési bizottságának.

A jelölést az országos hatáskörű médiaszakmai, valamint országos szerveződésű médiaoktatási, -tudományi és médiaipari szervezetek a jogszabály értelmében a felhívás közzétételétől számított tíz napon belül, azaz augusztus 11-éig tehetik meg - olvasható a közleményben.

A Közszolgálati Tanács a jelöltállításra vonatkozó felhívásával egyidejűleg felhívást intézett a gyermekvédelmi és jogvédő szervezetekhez is, valamint megkereste a közmédiában működő szakszervezeteket a jelölési eljárásban való részvételre.

A felhívások részletszabályai és a kapcsolódó dokumentumok a Közszolgálati Tanács honlapján ( www.kszt.hu ) érhetők el.

(MTI)