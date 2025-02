Háború, Extra :: 2025. február 21. 18:14 ::

Zongoristáék gyorsan legyártottak egy "felmérést", amelyben 63% imádja az intelligens, megbízható, jó hazafi Zelenszkijt

Az ukrán lakosság többsége támogatja Volodimir Zelenszkij uralmát, és erős vezetőnek, hazafinak tartja a kijevi vezetőt, nagyon kevés olyan ember van, aki teljesen elégedetlen lenne a politikussal – derül ki a Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) friss kutatásából, melyet az Ukrainszka Pravda szemlézett.



Fotó: Fb

Az intézet 2024 novembere és 2025 januárja között végzett állítólagos kutatásából kiderül: az ukrán lakosság majdnem kétharmada, 63% nagyon elégedett, vagy inkább elégedett Zelenszkij elnökségével, 32% van, aki inkább elégedetlen vagy nagyon elégedetlen. A nagyon elégedetlenek rétege a legkisebb, mindössze 14%...

A számokból kiderül: Zelenszkij megítélése kicsit még javult is az előző, 2024 májusában közzétett helyzethez képest: ekkor az ukránok 56%-a vélekedett "csak" pozitívan az elnök munkájáról. A csúcs, 2022 februárjától a kudarcba fúlt 2023-as ellentámadásig 78% volt.

A KIIS kutatása arra is kitért, hogy

az ukránok 73%-a tartja intelligensnek,

65%-a erős vezetőnek,

74%-a hazafinak,

59%-a megbízhatónak a pöcszongoristát.

Végül pedig a kutatás kitér arra is, hogy Zelenszkij nyerné a választást, ha most rendeznék, 26-32%-ot szerezne első fordulón, Petro Porosenkó ellenzéki vezető pedig csak 5-6%-ot kapna. A KIIS kitér arra is: Valerij Zaluzsnij ukrán főparancsnok „erős kihívó” lenne, de ő még nem jelezte, hogy indulna az elnökválasztáson.

(Portfólió nyomán)