Az izraeli hadsereg Iránból induló rakétákat jelentett a keddi tűzszüneti megállapodás amerikai és izraeli kihirdetése után.

A védelmi rendszerek a fenyegetést jelentő eszközök elfogásán dolgoznak – közölték. A rakéták észlelését követően légiriadó lépett életbe Izrael északi részén – tette hozzá a Sky News.

Nem sokkal korábban Donald Trump jelentette be, hogy fegyverszünetet kötött Irán és Izrael. „A tűzszünet mostantól hatályos. Kérem, ne szegjék meg” – fogalmazott az amerikai elnök. Izrael megerősítette a megállapodást, és megfenyegette Iránt, hogy az IDF erőteljesen válaszol a tűzszünet megsértésére.

Az izraeli hadsereg magyar idő szerint délelőtt 10 óra előtt közölte, hogy az emberek elhagyhatják a menedékhelyeket Észak-Izraelben. Az IDF tájékoztatása alapján a kiadott riasztással ellentétben egyetlen rakétát észleltek a térségben, a The Telegraph viszont arról írt, hogy két ballisztikus rakétát lőttek ki Iránból. A BBC közölte: az IDF utasítást kapott, hogy a tűzszünet megsértése után intenzív csapásokat hajtsanak végre Teheránban.

Izrael védelmi minisztere közölte: utasította a hadsereget, hogy „erőteljesen reagáljon Irán tűzszünet-megsértésére, intenzív csapásokkal a teheráni rezsim célpontjai ellen”.

Jelenleg nem világos, hogy Israel Kac az észak-izraeli térségben nemrég észlelt rakétákra, vagy egy korábbi iráni támadásra utalt-e. Jelentések szerint az utasítás hátterében az állhat, hogy öt ember halt meg az izraeli Beér-Seva városában, miután Teherán rakétákat lőtt ki.

Az iráni rezsim által elkövetett súlyos tűzszünet-sértés fényében erőszakkal fogunk válaszolni – jelentette be Eyal Zamir altábornagy, Izrael vezérkari főnöke.

⭕️"In light of the severe violation of the ceasefire carried out by the Iranian regime, we will respond with force."



-The Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir in a situational assessment now