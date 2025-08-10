Háború, Külföld :: 2025. augusztus 10. 23:15 ::

Többen bírálták az ENSZ BT-ben a népirtókat, az USA kiállt a zsidók mellett

Éles bírálatok érték a Gázaváros elfoglalására irányuló izraeli terveket az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) vasárnapi rendkívüli ülésén, az Egyesült Államok képviselője ugyanakkor kiállt Izrael mellett, és politikai indíttatásúnak nevezte az Izrael elleni vádaskodásokat (nem is vártunk más álláspontot Amerikától - a szerk.).

Miroslav Jenca ENSZ-főtitkárhelyettes a Gázai övezetben folytatott izraeli katonai művelet tervbe vett kiterjesztése miatt összehívott tanácskozáson "újabb katasztrófa" veszélyére figyelmeztetett, amennyiben Izrael valóban elfoglalja Gázavárost. Úgy fogalmazott, hogy a tervek "hatással lehetnek az egész régióra, és további kényszerű elüldözésekhez, gyilkosságokhoz és további pusztításhoz vezethetnek".

Az ENSZ BT állandó tag Franciaország és Nagy-Britannia, valamint a nem állandó tag Dánia, Görögország és Szlovénia nevében felszólaló Samuel Zgobar szlovén ENSZ-nagykövet arra figyelmeztetett, hogy "az izraeli kormány döntése nem fog hozzájárulni a túszok visszatérésének elősegítéséhez". Ehelyett a tervek veszélybe sodorják a túszok életét - fűzte hozzá.

Zgobar felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonai művelet kiterjesztése "tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális humanitárius helyzetet a Gázai övezetben", s további emberéleteket követelhet palesztin civilek tömeges elűzetésével.

"Sürgősen felszólítjuk Izraelt, hogy gondolja át döntését és ne hajtsa azt végre" - hangsúlyozta a szlovén ENSZ-diplomata.

Franciaország, Nagy-Britannia, valamint Dánia, Görögország és Szlovénia közös közleményben figyelmeztettek éhínség veszélyére a palesztinok lakta területen. Egyben követelték a humanitárius segélyezés kiterjesztését és a biztonságos hozzáférést a térséghez. Az állásfoglalás egyben kitért arra, hogy a Hamászt le kell fegyverezni, s a jövőben semmilyen szerepet nem játszhat a palesztin övezet életében, helyét pedig a ciszjordániai palesztin hatóságnak kell átvennie.

Az Egyesült Államok képviselője az ENSZ-ben, Dorothy Shea ugyanakkor kiállt Izrael mellett és hangsúlyozta, hogy Washington a humanitárius szükségletek fedezésére, a túszok szabadon bocsátására és a béke elérésére törekszik. Sérelmezte, hogy az ENSZ BT ülését igazságtalanul arra használják, hogy népirtással vádolják Izraelt. "Az ilyen vádaskodások politikai indíttatásúak és határozottan hibásak" - mondta, hozzátéve, hogy a Hamász "propaganda fogásáról" van szó.

(MTI nyomán)