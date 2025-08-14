Háború :: 2025. augusztus 14. 12:37 ::

Oroszországra kivetett szankciókat függesztett fel az Egyesült Államok az alaszkai csúcstalálkozó miatt

Az Egyesült Államok kormánya átmenetileg felfüggesztett néhány Oroszországra kivetett szankciót, hogy lehetővé tegye Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozóját Alaszkában.

A washingtoni pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán kiadott egy különleges engedélyt, amely ideiglenesen, augusztus 20-ig felfüggeszt bizonyos Oroszország ellen életbe léptetett szankciókat. Az átmeneti mentesség kifejezetten azokra a tranzakciókra vonatkozik, amelyek "szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak" az alaszkai kormányközi találkozón való részvételéhez vagy annak lebonyolításához.

Az Egyesült Államok az elmúlt években számos szankciót léptetett életbe orosz hivatalnokok és vállalatok ellen, elsősorban Ukrajna elleni háború miatt. Ezeknek a szankcióknak egy része akadályozhatta volna az érintett orosz delegáció tagjainak Alaszkába utazását vagy a találkozó szervezésével kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat.

Az OFAC kiemelte, hogy a felfüggesztés nem vonja magával blokkolt vagyon feloldását, és kizárólag az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatos tevékenységekre érvényes. A hivatal nem nevezte meg, hogy pontosan mely egyénekre vagy entitásokra vonatkozik az ideiglenes enyhítés.

(MTI)