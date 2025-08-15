Háború :: 2025. augusztus 15. 21:50 ::

Moszkva szerint provokáció a szumi támadás ukrán vádja

Provokációnak minősítette péntek esti közleményében az orosz védelmi minisztérium azt az ukrán közlést, miszerint az orosz fegyveres erők pénteken csapást mértek a szumi belvárosi piacra és más településekre, és úgy vélte, annak célja az Alaszkában esedékes orosz-amerikai elnöki tárgyalások meghiúsítása.

"A kijevi rezsim vádjai, miszerint az orosz fegyveres erők augusztus 15-én támadást hajtottak végre a szumi belvárosi piac és más települések ellen, szándékos provokációk, amelyek célja negatív médiaháttér megteremtése az Anchorage-ben megrendezendő orosz-amerikai tárgyalások meghiúsítása érdekében" - áll a közleményben.

A tárca szerint az orosz hadsereg nem hajtott végre semmilyen támadást Szumi és más városok ellen.

A minisztérium a tájékoztatójában emlékeztetett rá, hogy már augusztus 12-én figyelmeztetett hasonló provokáció előkészítésére. Keddi közleményében a tárca arról írt, hogy Kijev "provokációt készít elő" az orosz-amerikai csúcstalálkozó meghiúsítására. A tárca szerint az ukrán fél orosz csapásnak beállítandó drón- és rakétatámadásra készül a Harkiv megyei Csuhujiv egy sűrűn lakott negyede vagy egy kórháza ellen, és a városba hétfőn nyugati újságírókat szállítottak, akik a szándék szerint "rögzítik" majd, hogy számos civil esett áldozatul, akiknek haláláért Kijev Moszkvát igyekszik felelőssé tenni.

A minisztérium akkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy "máshol is történik provokáció".

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken a Rosszija 1 televíziónak azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépe közép-európai idő szerint 21 órakor száll le Anchorage-ben, ahol az előzetes megállapodás szerint amerikai hivatali partnere, Donald Trump fogadja.

(MTI)