Háború :: 2025. szeptember 2. 15:47 ::

A donyecki Fedorivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Fedorivka települést a donyecki régióban - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy a kormányzása alatt álló régió déli részének "végleges felszabadítása" után az orosz erők megkezdték a "biztonsági övezet" létrehozását Dnyipropetrovszk megyében.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán kikötői infrastruktúra hadsereg által használt részét, egy drónösszerelő üzemet, több lőszer-, valamint anyag- és műszaki raktárt, egy harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 158 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kedden közölte, hogy megakadályozott egy terrortámadást egy hadiüzem ellen az udmurtföldi Izsevszkben. A tájékoztatás szerint három tizenéves, akinek az ukrán szakszolgálatok pénzt ígértek, egy nagy teljesítményű, házi készítésű robbanószerkezetet kíséreltek meg elhelyezni a vállalat bejárata közelében. A fiatalkorúak ellen terrorcselekmény kísérlete címén indítottak büntetőeljárást.

(MTI)