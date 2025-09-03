Háború :: 2025. szeptember 3. 18:44 ::

Elkezdődött Kupjanszk ostroma

Az orosz katonák betörtek Kupjanszkba, utcáról utcára tolják ki az ukrán katonákat a településről – jelentette ki ma délután Vitalij Gancsev, a harkivi megszállt területek orosz vezetője a TASZSZ szerint.



Gancsev azt mondja, hogy egyes rohamosztagok már behatoltak Kupjanszk területére, de tartós hídfőállást még nem sikerült kialakítani a településen.

Állítása szerint a művelet ettől függetlenül terv szerint halad: az ukrán katonákat utcáról utcára tolják ki a városból, a „felszabadítás” folyamatosan halad.

A hétvégén Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök is azt állította, hogy az orosz katonák már Kupjanszkban vannak, ukrán oldalon továbbra sincs még erről semmilyen jelentés.

Kupjanszk egy stratégiai fontosságú város Harkiv megyében: Oroszország 2022 elején elfoglalta, majd az ősszel feladta a várost, azóta próbálják visszavenni az ukrán védőktől.

(Portfólió)