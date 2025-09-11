Háború :: 2025. szeptember 11. 21:57 ::

Elítélte Izraelt az EP, és megfontolásra javasolja a palesztin állam elismerését - de a népirtás tényét nem merték kimondani

Az Európai Parlament súlyos aggodalmát fejezte ki a Gázában kialakult humanitárius válság miatt, és elítélte az izraeli kormányt, amiért akadályozza a segítségnyújtást - tájékoztatott az uniós parlament csütörtökön.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 305 szavazattal, 151 ellenében és 122 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában elítélte az izraeli kormányt, amiért éhínséget okoz Gázában, és felszólított az összes érintett határátkelőhely megnyitására.

Az állásfoglalás elfogadását támogató EP-képviselők sürgették az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) teljes mandátumának és finanszírozásának visszaállítását, szigorú felügyelet mellett, és nemtetszésüket fejezték ki a jelenlegi segélyelosztási rendszer miatt.

Azonnali és tartós tűzszünetet, illetve a Gázában fogva tartott összes izraeli túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását követelték, valamint sürgették az Európai Uniót, hogy használja ki diplomáciai befolyását az izraeli túszok szabadon engedése érdekében.

Az EP-képviselők elítélték a Hamász által Izrael ellen elkövetett bűncselekményeket, és biztatták az EU-t, hogy fogadjon el további szankciókat a "terroristaszervezettel" szemben. Megismételték Izrael biztonsága melletti elkötelezettségüket, illetve megerősítették Izrael elidegeníthetetlen jogát az önvédelemre, a nemzetközi jog teljes betartásával, és elismerték, hogy Izrael továbbra is az EU stratégiai partnere a regionális terrorizmus elleni küzdelemben.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy Izrael önvédelemhez való joga nem indokolhatja a "válogatás nélküli" katonai fellépést Gázában, és aggodalmukat fejezték ki a Gázai övezetben zajló folyamatos katonai műveletek miatt, amelyek - mint írták - elviselhetetlen szenvedést okoznak a polgári lakosságnak. Elítélték továbbá, hogy a Hamász civileket használ élő pajzsként.

Az állásfoglalás szerint az EP támogatja az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek azon bejelentését, hogy a brüsszeli végrehajtó testület felfüggeszti az Izraelnek nyújtott kétoldalú uniós támogatást és az EU-Izrael társulási megállapodás kereskedelemmel kapcsolatos részét. Az EP támogatja továbbá a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben az erőszakos izraeli telepesek és aktivisták, valamint a szélsőséges nézeteket valló izraeli miniszterek elleni uniós szankciók bevezetését.

Az EP arra biztatta az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges diplomáciai lépést annak biztosítására, hogy az EU elkötelezze magát a kétállami megoldás mellett.

"A tagállamoknak fontolóra kell venniük a palesztin állam elismerését a kétállami megoldás megvalósítása érdekében" - fogalmaztak.

Az EP végezetül hangsúlyozta a Gázai övezet teljes demilitarizálásának, és a megreformált Palesztin Hatóság mint egyetlen gázai kormányzó erő teljes körű visszaállításának szükségességét.

(MTI nyomán)